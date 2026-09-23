Инвесторы купили ОФЗ на 129 млрд руб. с минимальной наценкой к вторичному рынку

На аукционах по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном совокупный спрос составил почти 282 млрд руб. Это в 1,6 раза больше, чем неделей ранее, и максимальный показатель за пять месяцев. При этом Минфин отсек больше половины спроса (54%), удовлетворив заявки лишь на 129 млрд руб.

Высокий интерес отмечался лишь к среднесрочным облигациям (с погашением в июне 2032 года). Суммарный спрос составил 215,2 млрд руб., почти вдвое превысив объем доступного остатка. В результате Минфин удовлетворил заявки лишь в объеме остатка (113,5 млрд руб.), а средневзвешенная ставка составила 16,14% годовых, на 0,16 п. п. ниже ставки по выпуску аналогичной срочности, размещенному неделей ранее.

По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, премия к средневзвешенной доходности вторичного рынка составила лишь 2 б. п. Спрос на более длинный 12-летний выпуск составил лишь 66,5 млрд руб. Несмотря на более низкий спрос, Минфин удовлетворили лишь 23% от объема заявок по средневзвешенной ставке 16,44% годовых. Как отмечает господин Ермак, эмитент не предоставил инвесторам никакой премии к вторичному рынку. Несмотря на жесткую позицию Минфина, текущий аукционный день стал вторым, когда фактический объем размещения превысил 100 млрд руб., чего не было уже почти пять месяцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин сэкономил на премиях»