Минфин сэкономил на премиях
Инвесторы купили ОФЗ на 129 млрд руб. с минимальной наценкой к вторичному рынку
Минфин 23 сентября, как и неделей ранее, разместил гособлигации с фиксированным купоном больше чем на 120 млрд руб. Для получения этого результата эмитенту даже не потребовалось увеличивать премии по доходности: ставки на рынке остаются высокими плюс идут существенные выплаты по госбумагам. С учетом высоких проинфляционных рисков аналитики допускают сохранение ставок на уровне 16% годовых до конца года, что потребует от эмитента размещения нового крупного выпуска с плавающим купоном (флоатера).
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На аукционах 23 сентября по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном совокупный спрос составил почти 282 млрд руб. Это в 1,6 раза больше, чем неделей ранее, и максимальный показатель за пять месяцев. При этом Минфин отсек больше половины спроса (54%), удовлетворив заявки лишь на 129 млрд руб.
Высокий интерес отмечался лишь к среднесрочным облигациям (с погашением в июне 2032 года). Суммарный спрос составил 215,2 млрд руб., почти вдвое превысив объем доступного остатка. В результате Минфин удовлетворил заявки лишь в объеме остатка (113,5 млрд руб.), а средневзвешенная ставка составила 16,14% годовых, на 0,16 п. п. ниже ставки по выпуску аналогичной срочности, размещенному неделей ранее. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, премия к средневзвешенной доходности вторичного рынка составила лишь 2 б. п. Спрос на более длинный 12-летний выпуск составил лишь 66,5 млрд руб. Несмотря на более низкий спрос, Минфин удовлетворили лишь 23% от объема заявок по средневзвешенной ставке 16,44% годовых. Как отмечает господин Ермак, эмитент не предоставил инвесторам никакой премии к вторичному рынку.
Несмотря на жесткую позицию Минфина, текущий аукционный день стал вторым, когда фактический объем размещения превысил 100 млрд руб., чего не было уже почти пять месяцев.
Высокий интерес к среднесрочному выпуску был связан с рядом причин. Этот выпуск был привлекательнее других выпусков сопоставимой срочности. Например, доходность ОФЗ-ПД с погашением в ноябре 2032 года и марте 2033 года накануне составляла 15,9–16% годовых. Портфельный управляющий УК «Первая» Алексей Вдовин отмечает, что спред к шестилетним процентным свопам по размещенному шестилетнему выпуску составил привлекательные 80 б. п.
Еще одной причиной высокой активности инвесторов на последних аукционах выступают значительные выплаты по ОФЗ. В прошлую среду министерство погасило облигации на 362 млрд руб., в эту среду были выплачены проценты на сумму 179 млрд руб. «Инвесторы явно продолжают реинвестировать полученные средства»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Итоги ближайших аукционов будут в значительной степени зависеть от публикации параметров бюджета, а также планов по займам до конца года и на 2027 год. По мнению руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, с учетом пополнения ФНБ в текущем году от более высоких цен на нефть выше, чем заложено в бюджетном правиле, Минфин может не менять плановый объем займов на четвертый квартал (1,3 трлн руб.). При сохранении текущей активности такой объем будет реализован только за счет размещений ОФЗ-ПД.
Однако, как отмечает господин Евстифеев, нарастающие проинфляционные риски от топливного дефицита и индексации тарифов делают перспективу снижения ключевой ставки в текущем году малореализуемой, а потому размещать долгосрочные классические ОФЗ будет сложно. «Банк России на ближайшем заседании 23 октября может снова сохранить ключевую ставку на уровне 14%, а потому доходности длинных ОФЗ могут остаться вблизи 16% годовых до конца года»,— оценивает Михаил Васильев. В этих условиях Минфин с высокой вероятностью в четвертом квартале будет размещать флоатеры.