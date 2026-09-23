Прокуратура запросила 19 лет колонии совладельцу «Кофе Хауз» Кириллу Якубовскому

Судебное следствие по уголовному делу, рассматривать которое Пресненский суд Москвы начал 23 июля, заняло ровно два месяца. Выступая в ходе прений сторон, прокурор Александра Горбачева (она же поддерживала обвинение и по предыдущему делу господ Масловского и Якубовского) заявила, что считает доказанной вину подсудимых в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Самое большое наказание, 22 года заключения, гособвинитель предложила назначить предполагаемому организатору преступного сообщества — бывшему банкиру и золотопромышленнику (ранее владел АО «Покровский рудник»), а также сенатору от Амурской области Павлу Масловскому. Он был арестован в декабре 2020 года и успел получить сроки по двум другим уголовным делам. Впрочем, один срок он уже отсидел, а от наказания по второму делу его освободил Мосгорсуд за истечением срока давности.

Господин Якубовский (он предстал перед судом во второй раз), по мнению прокурора, должен быть осужден на 19 лет.

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