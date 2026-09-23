Инвестиции выходят на строгий режим

К 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима потребовала приговорить прокуратура бывшего банкира и экс-сенатора Павла Масловского по делу об организации преступного сообщества, растратившего средства инвесторов холдинга VMHY, а также ряда коммерческих банков на сумму 14,5 млрд руб. Представшего вместе с ним перед судом бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского обвинение просит отправить в колонию на 19 лет, а еще четырех фигурантов — осудить на 17 и 18 лет заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Кирилла Якубовского прокуратура в суде затребовала 19 лет лишения свободы

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Для Кирилла Якубовского прокуратура в суде затребовала 19 лет лишения свободы

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Судебное следствие по уголовному делу, рассматривать которое Пресненский суд Москвы начал 23 июля, заняло ровно два месяца. Выступая в ходе прений сторон 23 сентября, прокурор Александра Горбачева (она же поддерживала обвинение и по предыдущему делу господ Масловского и Якубовского) заявила, что считает доказанной вину подсудимых в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Самое большое наказание, 22 года заключения, гособвинитель предложила назначить предполагаемому организатору преступного сообщества — бывшему банкиру и золотопромышленнику (ранее владел АО «Покровский рудник»), а также экс-сенатору от Амурской области Павлу Масловскому. Он был арестован в декабре 2020 года и успел получить сроки по двум другим уголовным делам. Впрочем, один срок он уже отсидел, а от наказания по второму делу его освободил Мосгорсуд за истечением срока давности.

Господин Якубовский (он предстал перед судом во второй раз), по мнению прокурора, должен быть осужден на 19 лет.

Акционера ПАО «М2М Прайвет банк» Андрея Новикова, исполняющего обязанности предправления кредитного учреждения Инну Иванову и гендиректора ООО «ППФИН Регион» Светлану Безрукову прокурор потребовала отправить на 18 лет в колонию каждого, а экс-управляющего московским филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко — на 17 лет. По мнению обвинителя, женщины-подсудимые должны отбывать сроки в колонии общего режима, а мужчины — в колонии строгого режима. Также прокурор предложила назначить фигурантам крупные штрафы, в частности обязав господина Масловского выплатить 19,6 млн руб., а господина Якубовского — 1 млрд, 24 млн руб. Кроме того, обвинитель потребовала конфисковать имущество подсудимых на сумму вменяемого в вину ущерба и поддержала гражданские иски потерпевших.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год подсудимые в составе преступного сообщества похитили 14,6 млрд руб. Ими было растрачено 4,3 млрд руб., принадлежавших инвесторам холдинга VMHY, среди которых были семь юрлиц и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков. Пострадавшие вложили средства в том числе в АТБ, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт», рассчитывая получить по договорам займа 9–10% годовых в валюте, однако средства им не выплатили. Кроме того, господам Масловскому, Якубовскому, Безруковой, Новикову и Ивановой вменяют в вину два эпизода растраты в 2011–2016 годах, когда из банка М2М было выведено 5,6 млрд руб. по липовым кредитным договорам, а АТБ утратил таким же образом 4,7 млрд руб.

Подсудимые вину отрицают. Их адвокаты заявили, что в ходе прений сторон 24 сентября будут просить оправдать своих подзащитных. Защищающая господина Масловского Анна Медведева заявила “Ъ”, что ее клиент непричастен к инкриминируемых деяниям, так как в указанный период «занимался законотворчеством в Совете федерации и не мог создавать никакие ОПГ и тем более совершать какие-либо преступления». Адвокат Кирилла Якубовского Виктория Бурковская заявила, что «обвинение поставило защиту в ступор», так как ее подзащитного фактически судят второй раз за одни и те же действия — хищение средств инвесторов VMHY. «Только в первом случае один и тот же прокурор утверждала, что подсудимые совершили преступления в составе организованной группы, а теперь — в составе преступного сообщества»,— сказала адвокат.

Как ранее сообщал “Ъ”, в апреле 2025 года господа Якубовский и Масловский получили 8 и 13 c половиной лет соответственно за хищение путем мошенничества $126 млн у инвесторов холдинга VMHY, но Мосгорсуд освободил их от наказания за истечением срока давности. Позже те же действия следствие квалифицировало как растрату, добавив фигурантам эпизоды с невозвратными кредитами.

Мария Локотецкая