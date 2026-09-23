Нерезиденты открыли 700 тыс. счетов в российских брокерских компаниях и банках

Физлица-нерезиденты к середине 2026 года открыли 700 тыс. счетов у российских брокеров, что является рекордным значением за все время наблюдения. Вместе с тем средние остатки на счетах опустились ниже 100 тыс. руб., что связано с обслуживанием одного клиента у нескольких профучастников.

В первой половине года нерезиденты отдавали предпочтение долговым бумагам российских эмитентов, однако в третьем квартале интерес их сместился на недооцененные российские акции.

Подробности — в материале «Иностранцы пошли по брокерам».