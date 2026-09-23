После выборов в нескольких регионах поменяются главы местных парламентов
После завершения масштабной избирательной кампании, которая в этом году затронула четыре десятка региональных парламентов, на местах приступили к распределению руководящих постов. По подсчетам “Ъ”, как минимум в семи случаях из 40 заксобрания субъектов получат новых председателей.
Новым спикером законодательного собрания Вологодской области станет вице-губернатор Сергей Сорокин. Об этом 22 сентября заявил глава региона Георгий Филимонов. Пост председателя Самарской облдумы займет экс-депутат Госдумы Екатерина Кузьмичева (ЕР), которая последние два созыва являлась вице-спикером регионального парламента.
Подробности — в материале «Председательское движение».
В Вологодской области Георгий Филимонов, губернатор региона, 22 сентября объявил о назначении вице-губернатора Сергея Сорокина новым спикером законодательного собрания. Сергей Сорокин баллотировался по списку «Единой России» в Череповце, родном городе Георгия Филимонова, и его назначение является уже третьим протеже губернатора на этом посту. Ранее, после отставки председателя Андрея Луценко в 2024 году, законодательным собранием руководили вице-губернатор Сергей Жестянников, а затем вице-спикер Роман Заварин. В Самарской области новым председателем областной думы станет экс-депутат Госдумы Екатерина Кузьмичева, которая ранее на протяжении двух созывов занимала должность вице-спикера регионального парламента. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что это решение было принято совместно с Геннадием Котельниковым, бывшим руководителем органа, который в свои 77 лет не участвовал в выборах нового созыва.