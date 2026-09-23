После выборов в нескольких регионах поменяются главы местных парламентов

После завершения масштабной избирательной кампании, которая в этом году затронула четыре десятка региональных парламентов, на местах приступили к распределению руководящих постов. По подсчетам “Ъ”, как минимум в семи случаях из 40 заксобрания субъектов получат новых председателей.

Новым спикером законодательного собрания Вологодской области станет вице-губернатор Сергей Сорокин. Об этом 22 сентября заявил глава региона Георгий Филимонов. Пост председателя Самарской облдумы займет экс-депутат Госдумы Екатерина Кузьмичева (ЕР), которая последние два созыва являлась вице-спикером регионального парламента.

Подробности — в материале «Председательское движение».