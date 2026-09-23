Председательское движение

После завершения масштабной избирательной кампании, которая в этом году затронула четыре десятка региональных парламентов, на местах приступили к распределению руководящих постов. По подсчетам “Ъ”, как минимум в семи случаях из 40 заксобрания субъектов получат новых председателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров 23 сентября заявил, что предложит назначить на должность спикера Государственного собрания (парламента) республики нынешнего премьер-министра Андрея Назарова, который на минувших довыборах избрался депутатом по Кизильскому одномандатному округу от «Единой России» (ЕР). По словам господина Хабирова, глава регионального правительства зарекомендовал себя как «вдумчивый и разумный партнер»: «Мы принимали решения не только в области экономики». Господин Назаров фактически займет место спикера-тяжеловеса Константина Толкачева, который руководил башкирским парламентом последние 27 лет, но в мае этого года умер после продолжительной болезни.

В Псковской области новым председателем законодательного собрания, вероятно, станет нынешний мэр административного центра Борис Елкин. Он баллотировался в парламент в головной части списка единороссов вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, спикером последних трех созывов Александром Котовым, а также сенаторами Натальей Мельниковой и Алексеем Наумцом. По данным «Псковской ленты новостей», кандидатуру господина Елкина на пост председателя заксобрания 22 сентября выдвинул президиум регионального политсовета ЕР. Господин Котов, в свою очередь, от мандата отказался, сообщил “Ъ” глава регионального избиркома Игорь Сопов. С чем связана замена спикера, пока неизвестно.

Новым спикером законодательного собрания Вологодской области станет вице-губернатор Сергей Сорокин. Об этом 22 сентября заявил глава региона Георгий Филимонов.

Чиновник баллотировался по списку ЕР в Череповце — родном городе господина Филимонова. «Опытный юрист, обладающий умением находить грамотные решения»,— объяснил свой выбор губернатор. Это будет уже третий протеже Георгия Филимонова на данном посту: после отставки председателя Андрея Луценко в 2024 году заксобранием сначала руководил вице-губернатор Сергей Жестянников, а затем вице-спикер Роман Заварин.

Пост председателя Самарской облдумы займет экс-депутат Госдумы Екатерина Кузьмичева (ЕР), которая последние два созыва являлась вице-спикером регионального парламента. Об этом сразу после подведения итогов голосования заявил губернатор Вячеслав Федорищев, уточнив, что соответствующее решение было принято им совместно с теперь уже бывшим руководителем органа Геннадием Котельниковым. Уходящему спикеру 77 лет, в выборах нового созыва он не участвовал.

Председатель заксобрания Амурской области Константин Дьяконов, с перерывами занимавший этот пост с 2013 года, тоже не переизбирался. По данным источников “Ъ”, на его место может быть назначена первый зампред амурского правительства Татьяна Половайкина, которая прошла в законодательный орган, будучи кандидатом из головной части списка ЕР.

Не стали бороться за новый срок спикеры тамбовского и чеченского парламентов Евгений Матушкин и Шаид Жамалдаев, однако имена их сменщиков пока неизвестны.

Впрочем, руководителей, чьи полномочия после выборов будут продлены, в этом году явно больше. 23 сентября новый созыв Астраханской облдумы уже переизбрал своим председателем действующего спикера Игоря Мартынова.

По данным “Ъ”, среди тех, кто, скорее всего, сохранит посты, Александр Бельский (Санкт-Петербург), Валерий Сухих (Пермский край), Евгений Люлин (Нижегородская область), Андрей Голубь (Еврейская автономная область), Леонид Музалевский (Орловская область), Владимир Сериков (Липецкая область), Сергей Бебенин (Ленинградская область), Николай Жеребилов (Курская область), Людмила Бабушкина (Свердловская область), Фуат Сайфитдинов (Тюменская область), Борис Хохряков (Ханты-Мансийский автономный округ).

Андрей Прах, корсеть “Ъ”