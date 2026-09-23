Переговоры Лаврова и Рубио по Украине не приблизили урегулирования

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с госсекретарем США Марко Рубио и обсудил с ним пути решения украинского конфликта. Их общению предшествовали переговоры президентов США и Украины, изложивших свое видение мирного урегулирования. Заявления Трампа и Зеленского не содержали новых предложений.

Госдеп ограничился коротким заявлением по итогам встречи, сообщив, что стороны обсудили «российско-украинский конфликт и двусторонние отношения между США и Россией».

Комментируя обсуждение украинского конфликта на 81-й сессии Генассамблеи ООН, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков констатировал, что «пока никаких предпосылок для выхода на мир, для выхода на мирный проект договоров нет».

Подробности — в материале «Туман Генассамблеи».