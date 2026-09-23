Всемирно знаменитый венский музей «Альбертина» отмечает в этом году 250-летие

Начавшийся когда-то как просвещенный каприз двух титулованных супругов, музей «Альбертина» превратился в одно из величайших и авторитетнейших собраний графики на свете. О своей четвертьтысячелетней истории музей отчитался рисунками Дюрера и Микеланджело, Брейгеля и Рембрандта, Рубенса и Каспара Давида Фридриха.

На нынешней венской выставке есть также и Шиле, и Климт. Но неожиданно мелькает и русская тема. На акварели середины 1760-х — милое, опрятное, с щедрой толикой галантной экзотики вырисованное русское крестьянское семейство. Было в XVIII веке «шинуазри» — увлечение всем китайским, было «тюркери» — турецким, соответственно, ну а живописец и рисовальщик Жан-Батист Лепренс ввел в моду еще и «рюссери», изображая русские виды, русские типы и русские жанровые сценки.

Подробности — в материале «Штриха не оберешься».