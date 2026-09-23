Суд взыскал по иску «Русала» 66% оператора четвертого медного проекта в мире

По иску «Русала» к горно-металлургической группе Rio Tinto взыскано $1,278 млрд в возмещение убытков и обращено взыскание на 66% монгольской Oyu Tolgoi LLC, оператора медного месторождения Оюу-Толгой. Содержание решения по делу, которое рассматривалось в закрытом режиме, приведено в определении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 сентября 2026 года.

Решением Арбитражного суда Калининградской области, оставленным без изменения апелляционным судом, требования «Русала» удовлетворены, говорится в определении. RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd, структура Rio Tinto, обжалует решения в кассации. Как говорится в материалах, компания ссылается на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов обстоятельствам и доказательствам и просит направить дело на рассмотрение в первой инстанции в ином составе суда.

Спор «Русала» со структурами Rio Tinto мог быть связан с австралийской Queensland Alumina Limited (QAL; выступает как третье лицо), управляющей глиноземным заводом в Гладстоне. В этом предприятии Rio Tinto принадлежало 80%, «Русалу» — 20%. В апреле 2022 года QAL в соответствии с санкциями Австралии прекратила право «Русала» на переработку, исключив участие компании в проекте. «Русал» пытался оспорить отказ структур Rio Tinto от поставок глинозема с QAL в австралийском суде, но проиграл. В апреле 2025 года «Русал» подал иск к Rio Tinto в Арбитражный суд Калининградской области.

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