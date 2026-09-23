Суд взыскал по иску «Русала» 66% оператора четвертого медного проекта в мире
По иску «Русала» к горно-металлургической группе Rio Tinto взыскано $1,278 млрд в возмещение убытков и обращено взыскание на 66% монгольской Oyu Tolgoi LLC, оператора медного месторождения Оюу-Толгой. Содержание решения по делу, которое рассматривалось в закрытом режиме, приведено в определении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 сентября 2026 года.
Решением Арбитражного суда Калининградской области, оставленным без изменения апелляционным судом, требования «Русала» удовлетворены, говорится в определении. RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd, структура Rio Tinto, обжалует решения в кассации. Как говорится в материалах, компания ссылается на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов обстоятельствам и доказательствам и просит направить дело на рассмотрение в первой инстанции в ином составе суда.
Спор «Русала» со структурами Rio Tinto мог быть связан с австралийской Queensland Alumina Limited (QAL; выступает как третье лицо), управляющей глиноземным заводом в Гладстоне. В этом предприятии Rio Tinto принадлежало 80%, «Русалу» — 20%. В апреле 2022 года QAL в соответствии с санкциями Австралии прекратила право «Русала» на переработку, исключив участие компании в проекте. «Русал» пытался оспорить отказ структур Rio Tinto от поставок глинозема с QAL в австралийском суде, но проиграл. В апреле 2025 года «Русал» подал иск к Rio Tinto в Арбитражный суд Калининградской области.
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Обращение взыскания на долю в Oyu Tolgoi превращает российское решение о деньгах в попытку получить возмещение за счет зарубежного актива; для этого одного решения российского суда недостаточно. Между Россией и Монголией действует договор о взаимном признании решений по гражданским делам, однако практика его применения в коммерческих спорах фактически отсутствует, а монгольское право допускает отказ, в частности при угрозе национальной безопасности.
Практический барьер для исполнения усиливает отсутствие публично зафиксированных прецедентов признания в Монголии российских коммерческих решений сопоставимого масштаба. По оценке юриста, обращение взыскания на 66-процентную долю в крупнейшем горнодобывающем активе страны могло бы парализовать проект.
Юридическая основа требований «Русала» связана с его возражениями против передачи Rio Tinto полного контроля над Queensland Alumina: компания считала, что австралийские санкции были введены против отдельных лиц, а не напрямую против нее. В 2023 году процедуру step-in, позволяющую бенефициару занять место другой стороны по договору при серьезном нарушении, связывали с переходом прав и обязанностей по соглашению о совместном предприятии; тогда же юрист называл неустановленными правовой статус 20-процентной доли «Русала» в Queensland Alumina и основания контроля над ней со стороны Rio Tinto.