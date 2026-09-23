Применение Fan ID распространили на Кубок России

Правительство РФ распоряжением за подписью премьер-министра Михаила Мишустина с 1 октября распространило действие карты болельщика, известной как Fan ID, на игры Кубка России по футболу. Ранее система применялась только в высшем дивизионе чемпионата страны, а также в открывавших и закрывавших сезон матчах — в Суперкубке и кубковом Суперфинале.

Использование Fan ID во втором по значимости футбольном соревновании ограничено домашними матчами с участием 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). На первом этапе они собраны в так называемом «Пути РПЛ» (сетка для представителей низших дивизионов называется «Путь регионов») и разбиты на четыре группы. В каждой проводится шесть туров, выявляющих трех обладателей путевок в play-off от квартета. Play-off, в свою очередь, также разделен на «Путь РПЛ» из трех стадий в виде двухматчевых противостояний и «Путь регионов» — из пяти (в них противостояния одноматчевые). При этом в соответствии со сложным форматом double elimination вылет из «верхней» сетки не означает моментального вылета из Кубка России: проигравший перемещается в сетку «нижнюю», в которой дополнительного шанса для неудачников нет. Победители сеток встречаются в суперфинале. В общей сложности в «Пути РПЛ» в play-off играется 14 матчей. В «Пути регионов» по дороге к Суперфиналу игр на стадионах клубов РПЛ не может быть больше девяти, так как в стартовом раунде статусом хозяев автоматически наделяют представителей низших дивизионов.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Fan ID не уйдешь»