Применение Fan ID распространили на Кубок России
Правительство РФ распоряжением за подписью премьер-министра Михаила Мишустина с 1 октября распространило действие карты болельщика, известной как Fan ID, на игры Кубка России по футболу. Ранее система применялась только в высшем дивизионе чемпионата страны, а также в открывавших и закрывавших сезон матчах — в Суперкубке и кубковом Суперфинале.
Использование Fan ID во втором по значимости футбольном соревновании ограничено домашними матчами с участием 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). На первом этапе они собраны в так называемом «Пути РПЛ» (сетка для представителей низших дивизионов называется «Путь регионов») и разбиты на четыре группы. В каждой проводится шесть туров, выявляющих трех обладателей путевок в play-off от квартета. Play-off, в свою очередь, также разделен на «Путь РПЛ» из трех стадий в виде двухматчевых противостояний и «Путь регионов» — из пяти (в них противостояния одноматчевые). При этом в соответствии со сложным форматом double elimination вылет из «верхней» сетки не означает моментального вылета из Кубка России: проигравший перемещается в сетку «нижнюю», в которой дополнительного шанса для неудачников нет. Победители сеток встречаются в суперфинале. В общей сложности в «Пути РПЛ» в play-off играется 14 матчей. В «Пути регионов» по дороге к Суперфиналу игр на стадионах клубов РПЛ не может быть больше девяти, так как в стартовом раунде статусом хозяев автоматически наделяют представителей низших дивизионов.
Подробнее — в материале «Ъ» «От Fan ID не уйдешь»
На аренах клубов РПЛ допуск болельщиков связан с обязательной идентификацией: для оформления Fan ID требуется регистрация на «Госуслугах». При этом правило не охватывает все матчи турнира: QR-код нужен только на стадионах, где играют клубы РПЛ, а в «Пути регионов» на остальных аренах порядок остается прежним.
Для клубов это создает риск снижения спонтанного спроса: длительная процедура получения карты способна отсеять зрителей, которые решают пойти на матч непосредственно перед игрой. В июле 2022 года в одном из клубов оценивали возможные потери от такого эффекта в 1–1,5 млрд руб. за сезон.