Врачам объяснили, как рассказывать пациентам о воздействии облучения рентгеном

Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для врачей и профильных специалистов для оценки риска при проведении рентгена, флюорографии, КТ, томографии и других рентгенологических исследований. Документ, который пришел на смену прежним рекомендациям 2020 года, призван, с одной стороны, помочь медикам назначить нужное и безопасное исследование, с другой — доступно объяснить пациентам на понятных примерах возможный риск облучения.

Для удобства специалистов составлена подробная таблица с примерами эффективных доз облучения при диагностике различных органов и для разных возрастных групп. Например, при рентгене грудной клетки доза для взрослого человека составляет 0,03–0,08 миллизиверта (мЗв), при флюорографии — 0,04–0,33 мЗв. При рентгеноскопии желудка доза для пятилетнего ребенка составляет 1,06 мЗв, для взрослого — 5,5–7,4 мЗв. При КТ значения выше: доза при исследовании брюшной полости составляет 4,5 мЗв, головы — 1,5 мЗв. Одну из самых высоких доз облучения дает КТ всего тела с конечностями — 11,5 мЗв.

В рекомендациях также приводится семиуровневая шкала радиационных рисков. Например, при дозе менее 0,018 мЗв, то есть при рентгене запястья, кисти, коленей, менисков, голени и так далее, риск для взрослого человека считается «пренебрежимым» — его можно не учитывать. «При рентгенографии конечностей облучается небольшая область тела, преимущественно кожа и поверхность кости,— пояснили “Ъ” в Роспотребнадзоре.— Связанный с этим дополнительный риск для здоровья крайне мал, поэтому отдельный его расчет не имеет практического смысла». К низкому риску относятся многие обычные виды КТ, рассказали в ведомстве, в том числе исследования головы у взрослых, грудной клетки и брюшной полости.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто не рискует, тот не делает КТ»