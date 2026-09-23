Бизнес против учета расходов на защиту в тарифах на передачу электроэнергии

Промышленные потребители возражают против учета в неподконтрольных расходах сетевых организаций затрат на защиту персонала и объектов. Об этом «Ъ» сообщили в «Сообществе потребителей энергии». Соответствующий проект приказа опубликовала ФАС, отметив, что инициатива не отразится на тарифах для населения.

«Прямой перенос всех затрат на защиту и восстановление электросетевой инфраструктуры в тариф — несбалансированное решение и очередной перенос финансовых рисков сетевого монополиста на промышленность»,— считают в ассоциации. Там обращают внимание на финансовые результаты «Россетей»: около 203 млрд руб. чистой прибыли в 2025 году и около 176 млрд руб. за первую половину 2026 года.

Финансирование, полагают в «Сообществе потребителей энергии», должно распределяться собственными средствами компании, бюджетной поддержкой и возможным переносом сроков уплаты налогов. Часть затрат может учитываться в тарифе, но он не должен становиться единственным источником их компенсации, добавляют в ассоциации.

Как писал «Ъ», ФАС предлагает уточнить перечень неподконтрольных расходов сетевых организаций, включив в него затраты на обеспечение безопасности персонала и объектов электросетевого хозяйства от средств поражения. Регуляторы и генерирующие компании также обсуждают возможность компенсации расходов на обеспечение безопасности станций через надбавки к цене мощности, которые оплачивают крупные потребители.

Подробнее в материале «Ъ» — «Выручка встанет на защиту».

Анна Тыбинь