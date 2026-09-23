Бизнес против учета расходов на защиту в тарифах на передачу электроэнергии
Промышленные потребители возражают против учета в неподконтрольных расходах сетевых организаций затрат на защиту персонала и объектов. Об этом «Ъ» сообщили в «Сообществе потребителей энергии». Соответствующий проект приказа опубликовала ФАС, отметив, что инициатива не отразится на тарифах для населения.
«Прямой перенос всех затрат на защиту и восстановление электросетевой инфраструктуры в тариф — несбалансированное решение и очередной перенос финансовых рисков сетевого монополиста на промышленность»,— считают в ассоциации. Там обращают внимание на финансовые результаты «Россетей»: около 203 млрд руб. чистой прибыли в 2025 году и около 176 млрд руб. за первую половину 2026 года.
Финансирование, полагают в «Сообществе потребителей энергии», должно распределяться собственными средствами компании, бюджетной поддержкой и возможным переносом сроков уплаты налогов. Часть затрат может учитываться в тарифе, но он не должен становиться единственным источником их компенсации, добавляют в ассоциации.
Как писал «Ъ», ФАС предлагает уточнить перечень неподконтрольных расходов сетевых организаций, включив в него затраты на обеспечение безопасности персонала и объектов электросетевого хозяйства от средств поражения. Регуляторы и генерирующие компании также обсуждают возможность компенсации расходов на обеспечение безопасности станций через надбавки к цене мощности, которые оплачивают крупные потребители.
Подробнее в материале «Ъ» — «Выручка встанет на защиту».
Включение затрат в необходимую валовую выручку означает, что расходы сетевых организаций на безопасность и восстановление за 2022–2025 годы могут распределяться между тремя долгосрочными периодами регулирования. Такой учет не будет автоматическим: его предполагается проводить на основании решений федеральных и региональных органов власти в тех субъектах, где это необходимо, поэтому объем расходов может различаться по регионам в зависимости от их близости к линии боевого соприкосновения.
Помимо тарифного механизма, для сетевых организаций предусмотрены региональные субсидии. Для электростанций регуляторы и генерирующие компании обсуждают отдельную надбавку к мощности на оптовом энергорынке, а учет затрат на безопасность в тарифах рассматривается как временная мера. Для нефтеперерабатывающих предприятий ранее заявлялось, что расходы на защиту должны нести сами компании без переноса на потребителей.