Кто возглавлял Госдуму
Спикерами нижней палаты парламента в современной России успели поработать пять человек, трое из них переизбирались на эту должность. Дольше двух сроков пока не работал никто.
Иван Рыбкин
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Спикером первого созыва Госдумы 14 января 1994 года стал кандидат от Аграрной партии Иван Рыбкин, который ранее заведовал отделом ЦК Компартии РСФСР. В 1995-м он избрался во второй созыв Думы и снова претендовал на пост спикера, но не набрал нужного числа голосов. В 1996–1998 годах работал секретарем Совбеза РФ, в марте 1998-го был вице-премьером РФ. В 2004-м выдвигался на пост президента, но после скандала с исчезновением на несколько дней снял кандидатуру.
Геннадий Селезнев
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Следующим спикером 17 января 1996 года стал секретарь ЦК КПРФ Геннадий Селезнев, работавший в Госдуме с первого созыва. 18 января 2000 года он был переизбран спикером. В 2003-м вновь избрался депутатом по одномандатному округу, а в декабре 2007-го выдвигался в Госдуму по списку партии «Патриоты России», однако на выборах она получила менее 1% голосов. В 2011-м в выборах не участвовал. Умер 19 июля 2015 года.
Борис Грызлов
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
29 декабря 2003 года спикером стал экс-глава МВД, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Впервые выборы были безальтернативными. 24 декабря 2007 года господин Грызлов был переизбран спикером. Политик избрался в парламент и в 2011-м, но отказался от мандата. Он заявил, что считает «неправильным занимать должность председателя палаты более двух сроков подряд». С января 2022 года — посол РФ в Белоруссии.
Сергей Нарышкин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Председателем Госдумы шестого созыва 21 декабря 2011 года стал кандидат от «Единой России» Сергей Нарышкин, экс-глава администрации президента. 18 сентября 2016 года он вновь избрался в Госдуму по одномандатному округу, но уже 22 сентября был назначен на пост главы Службы внешней разведки.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
5 октября 2016 года Госдуму возглавил кандидат от «Единой России» Вячеслав Володин, который баллотировался в парламент седьмого созыва, занимая должность первого замруководителя администрации президента РФ. 12 октября 2021 года он был переизбран спикером в Госдуме восьмого созыва.