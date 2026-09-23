Кто возглавлял Госдуму

Спикерами нижней палаты парламента в современной России успели поработать пять человек, трое из них переизбирались на эту должность. Дольше двух сроков пока не работал никто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Рыбкин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Иван Рыбкин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Спикером первого созыва Госдумы 14 января 1994 года стал кандидат от Аграрной партии Иван Рыбкин, который ранее заведовал отделом ЦК Компартии РСФСР. В 1995-м он избрался во второй созыв Думы и снова претендовал на пост спикера, но не набрал нужного числа голосов. В 1996–1998 годах работал секретарем Совбеза РФ, в марте 1998-го был вице-премьером РФ. В 2004-м выдвигался на пост президента, но после скандала с исчезновением на несколько дней снял кандидатуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Селезнев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Геннадий Селезнев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Следующим спикером 17 января 1996 года стал секретарь ЦК КПРФ Геннадий Селезнев, работавший в Госдуме с первого созыва. 18 января 2000 года он был переизбран спикером. В 2003-м вновь избрался депутатом по одномандатному округу, а в декабре 2007-го выдвигался в Госдуму по списку партии «Патриоты России», однако на выборах она получила менее 1% голосов. В 2011-м в выборах не участвовал. Умер 19 июля 2015 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Грызлов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Борис Грызлов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

29 декабря 2003 года спикером стал экс-глава МВД, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Впервые выборы были безальтернативными. 24 декабря 2007 года господин Грызлов был переизбран спикером. Политик избрался в парламент и в 2011-м, но отказался от мандата. Он заявил, что считает «неправильным занимать должность председателя палаты более двух сроков подряд». С января 2022 года — посол РФ в Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председателем Госдумы шестого созыва 21 декабря 2011 года стал кандидат от «Единой России» Сергей Нарышкин, экс-глава администрации президента. 18 сентября 2016 года он вновь избрался в Госдуму по одномандатному округу, но уже 22 сентября был назначен на пост главы Службы внешней разведки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

5 октября 2016 года Госдуму возглавил кандидат от «Единой России» Вячеслав Володин, который баллотировался в парламент седьмого созыва, занимая должность первого замруководителя администрации президента РФ. 12 октября 2021 года он был переизбран спикером в Госдуме восьмого созыва.