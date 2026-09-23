Возбуждено уголовное дело о сборе компромата на главу Башкирии

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, возбужденного по заявлению главы Башкирии Радия Хабирова. Уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 137 УК РФ) возбудил начальник регионального СУ СКР генерал-майор юстиции Владимир Архангельский, передав его во второй отдел по расследованию особо важных дел управления. По данным “Ъ”, его фигурантами являются бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, его адвокаты Марат Самойлов и Рената Гареева, бывший начальник Контрольно-ревизионного управления мэрии Уфы Денис Арслангареев, а также неустановленные лица.

По мнению следствия, в апреле—сентябре текущего года подозреваемые собирали информацию о частной жизни участников уголовного дела, возбужденного в отношении Ратмира Мавлиева. Как ранее сообщал “Ъ”, бывший мэр Уфы был задержан весной текущего года по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий (ст. 290 и 286 УК). По версии следствия, господин Мавлиев участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором он проживал, а также земельного участка в квартале улиц Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. Господину Мавлиеву также инкриминируют получение 10 млн руб. взятки от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, на которые был приобретен премиальный Lexus. Ратмир Мавлиев вину не признает.

Руководили группой, полагают в СКР, Ратмир Мавлиев и некое неустановленное лицо. Марат Самойлов и Рената Гареева якобы обеспечивали коммуникацию между ними и другими безымянными соучастниками. Следователи установили, что подозреваемые «из мести» главе Башкирии, который выявил нарушения в деятельности мэрии Уфы в бытность мэром города Ратмира Мавлиева, незаконно собирали сведения о чего частной жизни для последующего шантажа. Удалось ли фигурантам добыть какую-либо информацию, компрометирующую господина Хабирова, неизвестно.

Подробнее — в материале «Радию Хабирову помог смартфон адвоката».