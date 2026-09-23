Возбуждено уголовное дело о сборе компромата на главу Башкирии
“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, возбужденного по заявлению главы Башкирии Радия Хабирова. Уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 137 УК РФ) возбудил начальник регионального СУ СКР генерал-майор юстиции Владимир Архангельский, передав его во второй отдел по расследованию особо важных дел управления. По данным “Ъ”, его фигурантами являются бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, его адвокаты Марат Самойлов и Рената Гареева, бывший начальник Контрольно-ревизионного управления мэрии Уфы Денис Арслангареев, а также неустановленные лица.
По мнению следствия, в апреле—сентябре текущего года подозреваемые собирали информацию о частной жизни участников уголовного дела, возбужденного в отношении Ратмира Мавлиева. Как ранее сообщал “Ъ”, бывший мэр Уфы был задержан весной текущего года по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий (ст. 290 и 286 УК). По версии следствия, господин Мавлиев участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором он проживал, а также земельного участка в квартале улиц Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. Господину Мавлиеву также инкриминируют получение 10 млн руб. взятки от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, на которые был приобретен премиальный Lexus. Ратмир Мавлиев вину не признает.
Руководили группой, полагают в СКР, Ратмир Мавлиев и некое неустановленное лицо. Марат Самойлов и Рената Гареева якобы обеспечивали коммуникацию между ними и другими безымянными соучастниками. Следователи установили, что подозреваемые «из мести» главе Башкирии, который выявил нарушения в деятельности мэрии Уфы в бытность мэром города Ратмира Мавлиева, незаконно собирали сведения о чего частной жизни для последующего шантажа. Удалось ли фигурантам добыть какую-либо информацию, компрометирующую господина Хабирова, неизвестно.
Подробнее — в материале «Радию Хабирову помог смартфон адвоката».
В августе 2026 года Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности главы администрации Уфы, несмотря на обвинения во взяточничестве и превышении полномочий, и обязал мэрию выплатить ему 189 тысяч рублей зарплаты за время вынужденного прогула. Ранее, 14 июля 2026 года, городской совет Уфы досрочно расторг контракт с господином Мавлиевым из-за лишения его доступа к гостайне по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова. Депутаты, включая спикера Марата Васимова, упоминали информацию из анонимных Telegram-каналов о возможном использовании Мавлиевым услуг эскортниц и нецелевом использовании автопарка мэрии.
Радий Хабиров в сентябре 2025 года поддержал арестованного гендиректора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова, назвав его «профессиональным юристом» и заявив, что тот «вытащил предприятие», которое «шайка во главе с Нугумановым» (бывший генеральный директор Рауф Нугуманов) доводила до банкротства. Он выразил сомнения в обоснованности обвинений против Абдрахимова и готовность ходатайствовать в его защиту. Ранее, в феврале 2022 года, Радий Хабиров охарактеризовал Ратмира Мавлиева как «человека энергичного» при его назначении на должность исполняющего обязанности главы Уфы.