В ЮАР при стрельбе на вечеринке погибли 11 человек

Южноафриканская полиция сообщила о стрельбе на домашней вечеринке в городе Квамахута в 30 км от Дурбана. По данным полиции, погибли 11 человек, включая беременную женщину, еще как минимум 3 человека получили ранения. 10 человек погибли на месте, еще один умер в госпитале.

Сообщается, что трое мужчин в масках ворвались на вечеринку и открыли стрельбу. Полиция проводит операцию по поимке преступников. Их мотив неизвестен. При этом СМИ со ссылкой на полицию пишут, что несколько погибших или пострадавших при стрельбе были известны властям по подозрениям в криминальной деятельности.

В ЮАР один из самых высоких в мире уровней преступности с применением насилия. Так, при численности населения 62 млн там происходит около 20 тыс. убийств в год. Район, в котором произошла стрельба, также часто попадает в криминальные сводки. Ранее в этом году президент ЮАР Сирил Рамафоса объявлял о том, что вооруженные силы страны будут введены в города для помощи полиции в борьбе с организованной преступностью.

Яна Рождественская