В ЮАР при стрельбе на вечеринке погибли 11 человек
Южноафриканская полиция сообщила о стрельбе на домашней вечеринке в городе Квамахута в 30 км от Дурбана. По данным полиции, погибли 11 человек, включая беременную женщину, еще как минимум 3 человека получили ранения. 10 человек погибли на месте, еще один умер в госпитале.
Сообщается, что трое мужчин в масках ворвались на вечеринку и открыли стрельбу. Полиция проводит операцию по поимке преступников. Их мотив неизвестен. При этом СМИ со ссылкой на полицию пишут, что несколько погибших или пострадавших при стрельбе были известны властям по подозрениям в криминальной деятельности.
В ЮАР один из самых высоких в мире уровней преступности с применением насилия. Так, при численности населения 62 млн там происходит около 20 тыс. убийств в год. Район, в котором произошла стрельба, также часто попадает в криминальные сводки. Ранее в этом году президент ЮАР Сирил Рамафоса объявлял о том, что вооруженные силы страны будут введены в города для помощи полиции в борьбе с организованной преступностью.
В ЮАР часть убийств совершают банды, зарабатывающие на наркоторговле и нелегальной добыче золота. Это означает, что за высоким уровнем насилия стоят не только отдельные нападения, но и устойчивые криминальные схемы, связанные с незаконными рынками; мотив нынешней стрельбы при этом остается неизвестным.
В феврале 2026 года президент Сирил Рамафоса назвал организованную преступность наиболее неотложной угрозой для демократии, общества и экономического развития страны. Борьба с преступными синдикатами была объявлена властями одной из главных задач, поэтому привлечение вооруженных сил рассматривалось как помощь полиции именно в противодействии организованной преступности.