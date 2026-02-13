В ЮАР используют армию для борьбы с организованной преступностью

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о том, что вооруженные силы страны будут введены в города для помощи полиции в борьбе с организованной преступностью.

По словам господина Рамафосы, армия будет направлена, в частности, в Западно-Капскую провинцию и провинцию Гаутенг. Там находятся три крупнейших города ЮАР — Кейптаун, Йоханнесбург и Претория, жители которых часто жалуются на уличную преступность.

В ЮАР один из самых высоких уровней преступности с применением насилия в мире — так, при населении в 62 млн там происходит около 20 тыс. убийств в год. Многие убийства совершают банды, занимающиеся наркоторговлей и нелегальной добычей золота.

Уровень преступности в стране стал одной из тем, по которым ЮАР активно критикует президент США Дональд Трамп. Он неоднократно говорил о притеснениях и даже геноциде белых в стране. Правда, американские журналисты не раз указывали, что на убийства белых фермеров приходится менее 1% всех подобных преступлений в стране, а большинство жертв — чернокожие.

«Организованная преступность сейчас является самой неотложной угрозой нашей демократии, нашему обществу и нашему экономическому развитию, — заявил господин Рамафоса. — Наша важнейшая задача на этот год — борьба с организованной преступностью и преступными синдикатами».

Яна Рождественская