Воронежская ГК «Агроэко» выплатила 124,3 млн рублей дохода по облигациям

Сегодня ГК «Агроэко» (входит в основанную в Воронежской области ГК «Агроэко» Владимира Маслова) перечислила держателям облигаций БО-001Р-01 (ISIN RU000A10CTB2) 124,29 млн руб. купонного дохода за четвертый период. Это следует из данных сервера раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На каждую из 3 млн бумаг пришлось 41,43 руб. Купонный период длился с 24 июня по 23 сентября.

В июне компания направила инвесторам 128,91 млн руб. за третий период, в марте — 137,25 млн руб. за второй.

«Агроэко»объявила о втором выпуске биржевых облигаций ГК объемом 3,8 млрд руб. Организатором выступил Россельхозбанк. Срок обращения — три года, купонный период — 30 дней. Ставка плавающая: ключевая ставка ЦБ плюс премия, которая по итогам бук-билдинга была снижена до 2,5 процентного пункта. Там пояснили, что решили разместиться на меньший объем, но по более выгодной ставке. Причина — падение цен на зерновые. Средства направлены на пополнение оборотных средств, в том числе на закупку зерна.

Параллельно в корпоративной структуре холдинга происходят изменения. Учредитель и председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов консолидировал 99% управляющей компании группы — ООО «Агроэко-менеджмент».

Анна Швечикова