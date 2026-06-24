Воронежская ГК «Агроэко» выплатила 128,9 млн рублей дохода по облигациям

ООО «Группа компаний "Агроэко"» (входит в основанную в Воронежской области ГК «Агроэко» Владимира Маслова) выплатило держателям биржевых облигаций купонный доход за третий купонный период. Как следует из раскрытия информации эмитента, его общий объем — 128,91 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Агроэко» Фото: пресс-служба ГК «Агроэко»

Речь идет о процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигациях серии БО-001Р-01 (ISIN RU000A10CTB2), размещенных в рамках программы облигаций серии 001Р.

Регистрационный номер программы — 4-00115-L-001P-02E от 27 сентября 2023 года.

Их выпустили в сентябре 2025 года. Выплаты полагались за третий купонный период, который шел с 25 марта по 24 июня этого года. Размер купонного дохода на одну облигацию — 42,97 руб.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, по которым осуществлялись выплаты, составляет 3 млн штук. Купонный доход рассчитывается в соответствии с условиями решения о выпуске облигаций.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в марте ГК выплатила держателям биржевых облигаций купонный доход за второй купонный период в размере 137,25 млн руб. Всего «Агроэко» планирует привлечь таким образом более 3 млрд руб.

Анна Швечикова