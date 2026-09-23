Большое дело маленького банка

Четырнадцать и девять лет лишения свободы затребовал гособвинитель в суде соответственно для бывшего собственника обанкротившегося банка «Миръ» Александра Миронова и его бывшего советника Татьяны Пинчук. Оба обвиняются в хищении из кредитного учреждения порядка 612 млн руб. и их легализации. В прошлом году их сообщник, бывший председатель правления этого банка Олег Демидович, получил четыре года лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Савеловском суде Москвы прошли прения сторон по делу об особо крупной растрате и легализации похищенных из банка «Миръ» денежных средств. Его фигурантами являются бывший собственник кредитного учреждения Александр Миронов и его бывший советник Татьяна Пинчук, для которых гособвинитель запросил 14 и 9 лет лишения свободы соответственно. Столь большие сроки объясняются тем, что именно они, по версии следствия, являлись организаторами преступления.

Как уже рассказывал “Ъ”, заявление о хищениях в небольшом столичном банке «Миръ» поступило в правоохранительные органы от Центробанка в мае 2017 года, а в 2019 году — еще и от Агентства по страхованию вкладов. Лицензии кредитное учреждение лишилось в декабре 2016 года из-за «размещения денежных средств в низкокачественные активы и проведения сомнительных транзитных операций». На момент краха обязательства банка перед кредиторами составляли более 1,4 млрд руб.

В итоге уголовное дело, фигурантами которого помимо Александра Миронова и Татьяны Пинчук стали и. о. председателя правления АКБ «Миръ» Олег Демидович и его предшественник в должности Георгий Заремба, ГСУ СКР возбудил только 16 мая 2023 года.

Последних троих задержали летом того же года. В СИЗО отправили тогда только обвиняемых Демидовича и Зарембу. Избрать самую строгую меру пресечения в отношении Татьяны Пинчук Басманный суд отказался и отправил ее под домашний арест. А вот бывший собственник банка Александр Миронов на момент возбуждения этого уголовного дела уже был под арестом по другому делу. 6 февраля 2024 года приговором Тушинского суда Москвы он был осужден на семь с половиной лет по 14 эпизодам незаконной организации проведения азартных игр.

По данным “Ъ”, изначально бывших банкиров подозревали в выводе из финансового учреждения фактически всех 1,4 млрд руб. После проведения 16 финансовых экспертиз сумма вмененного им хищения снизилась более чем вдвое и составила чуть более 612 млн руб.

По версии следствия, деньги из банка «Миръ» были выведены по стандартной схеме — путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным обвиняемым фиктивным фирмам. После серии мнимых сделок средства оказались на счетах в одном из зарубежных банков.

Первым за растрату и легализацию отбывать срок Савеловский суд отправил Олега Демидовича, который всего месяц успел поработать в должности и. о. председателя правления банка «Миръ». Изначально рассмотрение его дела планировалось в особом порядке, поскольку сразу же после ареста фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако в дальнейшем он отказался признавать вину в отмывании, и процесс проходил в обычном режиме. В итоге Олег Демидович получил четыре года колонии.

Более интересная ситуация сложилась с Георгием Зарембой. В отличие от своего коллеги Демидовича он заключил не досудебное соглашение, а контракт с Минобороны, рассчитывая отправиться на СВО, но следователь ему в этом отказал. Но и до суда его дело, по данным “Ъ”, пока тоже не дошло. Адвокат Георгия Зарембы прояснить судьбу своего подзащитного отказался.

Обвиняемый Заремба, как и бывший собственник АКБ «Миръ» Миронов, ранее также был судим, правда, за мошенничество.

В возглавляемом последним кредитном учреждении он проработал год, и этот банк стал четвертым лишенным лицензии, где он занимал руководящие посты. До этого финансист работал в Витас-банке, «Центурионе» и «Премьере», деятельность которых также была прекращена регулятором.

Во время утверждения Георгия Зарембы на пост и. о. предправления банка «Миръ», в октябре 2015 года, финансист уже являлся фигурантом уголовного дела, связанного с хищением из Витас-банка более 1,3 млрд руб. 26 декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы рассмотрел дело заключившего досудебное соглашение экс-банкира в особом порядке. Тогда он получил четыре с половиной года колонии общего режима и штраф 800 тыс. руб.

Олег Рубникович