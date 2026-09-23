Средняя ставка аренды в бизнес-центрах в городах-миллионниках снизилась на 4%

Спрос на офисную недвижимость в городах-миллионниках падает, что уже привело к снижению арендных ставок в первом полугодии на 4% в годовом выражении. В январе—июне 2025 года этот показатель вырос на 30%. Предложение в этом сегменте стало превышать спрос: многие компании освобождают площади из-за закрытия бизнеса.

Наиболее заметно арендные ставки за первые шесть месяцев этого года сократились в офисах в Красноярске и Самаре — на 27% год к году, до 1,6 тыс. и 1,1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц соответственно. В Волгограде ставки аренды за этот же период уменьшились на 25% год к году, до 1,2 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, подсчитали в CORE.XP.

Это связано с ростом предложения в условиях падения спроса на офисную недвижимость, считает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Многие компании вовсе освобождают офисные площади из-за закрытия бизнеса, добавляют в CORE.XP.

Подробнее — в материале «Ъ» «В коридорах становится тише».