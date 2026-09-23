В коридорах становится тише

Спрос на офисную недвижимость в городах-миллионниках падает, что уже привело к снижению арендных ставок в первом полугодии на 4% в годовом выражении. В январе—июне 2025 года этот показатель вырос на 30%. Предложение в этом сегменте стало превышать спрос: многие компании освобождают площади из-за закрытия бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Средняя ставка аренды в бизнес-центрах, расположенных в российских городах-миллионниках, по итогам января—июня снизилась на 4% год к году, до 1,4 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, следует из подсчетов CORE.XP. Для сравнения: в январе—июне прошлого года этот показатель, напротив, демонстрировал рост на 30% год к году, уточняют консультанты.

Наиболее заметно арендные ставки за первые шесть месяцев этого года сократились в офисах в Красноярске и Самаре — на 27% год к году, до 1,6 тыс. и 1,1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц соответственно. В Волгограде ставки аренды за этот же период уменьшились на 25% год к году, до 1,2 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, подсчитали в CORE.XP.

Это связано с ростом предложения в условиях падения спроса на офисную недвижимость, считает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

Многие компании вовсе освобождают офисные площади из-за закрытия бизнеса, добавляют в CORE.XP.

Вакантность площадей в офисах российских городов-миллионников в январе—июне увеличилась на 2,4 процентного пункта (п. п.) год к году, до 4,6%, подсчитали в CORE.XP. В Краснодаре этот показатель за аналогичный период вырос на 4,9 п. п. год к году, до 7,1%, в Новосибирске — на 3,2 п. п. год к году, до 6,6%, в Екатеринбурге — 1,6 п. п. год к году, до 2,3%.

Арендные ставки в региональных бизнес-центрах вряд ли вернутся к росту до конца этого года, прогнозируют в компании. Однако, отмечает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова, в будущем спрос на офисы может сформировать возможный перевод части крупных компаний из Москвы в регионы.

Ранее выраженный рост арендных ставок обеспечивала критически низкая вакансия в условиях длительного отсутствия нового строительства, отмечает партнер CMWP Юлия Токарева. Капитальные затраты и операционные расходы в таких объектах значительно возросли за прошедший год, добавляет Екатерина Белова.

В некоторых городах, например в Казани, аренда офисных помещений в первой половине этого года, напротив, увеличилась на 19% год к году, до 3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, максимального значения среди российских миллионников, по данным CORE.XP. Это связано с неготовностью собственников снижать ставки в новых объектах, поясняет Юлия Токарева.

Девелоперская активность в российских регионах продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это связано с небольшим объемом платежеспособного спроса, поясняет Екатерина Белова.

Новые офисы появляются в регионах точечно и концентрируются лишь в нескольких городах, говорят в CORE.XP. По итогам 2025 года в городах-миллионниках было введено 17 тыс. кв. м офисных площадей, что на 55% меньше год к году, прогноз по объему нового строительства в этом году также скорректировался в сторону снижения: ранее ожидался ввод около 52 тыс. кв. м офисных пространств, сейчас прогнозируется выход на рынок 19 тыс. кв. м такой недвижимости, следует из данных CORE.XP.

В Москве ставки аренды в бизнес-центрах растут, несмотря на общее охлаждение спроса на такую недвижимость. В первом полугодии этого года арендные ставки в офисах столицы увеличились на 10% год к году, до 2,7 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, по подсчетам Екатерины Беловой. Вакансия в таких помещениях, добавляет эксперт, за январь—июль увеличилась на 2,7 п. п. год к году, до 7,2%.

София Мешкова