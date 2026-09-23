Обвиняемых в хищении служебного топлива МВД освободили из СИЗО

Суд смягчил меры пресечения экс-сотрудникам ГУ МВД по Московской области, обвиняемым в хищении служебного топлива и его перепродаже компании «Евротранс». Из СИЗО под домашний арест вышли бывшие замначальника областного главка по тылу генерал-майор Сергей Мальков и руководители ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» (ЦХиСО) ГУ МВД Московской области. Параллельно следствие вменило им в вину новые обвинения.

Рассмотрение жалобы на арест обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) генерал-майора проводила апелляционная инстанция Мосгорсуда 23 сентября. Во время заседания прокурор попросил провести заседание в закрытом режиме, так как в материалах бывшего полицейского содержатся сведения о гособоронзаказе, однако судья отклонил ходатайство.

Следователь попросил приобщить к делу рапорты сотрудников о причастности Сергея Малькова к другим преступлениям, а также о возбуждении против него 22 сентября еще двух уголовных дел. Их подробности следствие не раскрыло. По некоторым данным, речь идет в том числе о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Адвокат Сергей Гуров аргументировал жалобу на арест состоянием здоровья его подзащитного. По словам юриста, обвиняемому требуется постоянный медицинский надзор, который невозможно организовать в СИЗО. При этом 66-летнему генералу Малькову уже вызывали скорую помощь, пока он находился под арестом. О каком заболевании экс-полицейского идет речь, адвокат сообщить отказался, сославшись на врачебную тайну. По данным СМИ, генерал-майор страдает сахарным диабетом и гипертонией.

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