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Крымчанина осудили на 16 лет за перехват радиопереговоров российских госструктур

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Крыма к 16 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 540 тыс. руб. по делу о государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину 1991 года рождения, задержали сотрудники ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

По версии следствия, осенью 2023 года во время поездки в Варшаву он был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины. Позже крымчанин получил от своего куратора спецсредства для перехвата радиосигналов. Далее он вместе со своим знакомым организовал систему из компьютеров и приемников для прослушивания и записи радиопереговоров российских госструктур. Аналогичный комплекс позже установил у себя дома и его сообщник. Полученная информация могла быть использована против безопасности РФ.

Ранее суд Севастополя приговорил местную жительницу, работающую поваром в местном кафе, к 16 годам лишения свободы по аналогичному обвинению в государственной измене. По версии следствия, женщина фиксировала места дислокации кораблей, фотографируясь на их фоне как обычная туристка, а потом планировала отравить местных военнослужащих, которые питались в ее кафе.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Составлено ИИ-Ассистентъ

В подобных делах значение имеет не само наличие приемников и компьютеров, а использование перехваченного радиообмена как источника сведений для иностранной разведки. В другом деле суд установил, что обвиняемый прослушивал переговоры сотрудников спецслужб и охраны стратегического предприятия, а аудиозаписи передавал представителю разведки Украины.

Такая схема превращает техническую систему перехвата в способ систематического сбора информации о работе силовых структур и охране значимых объектов. Ранее по другому делу передача украинской разведке фотографий с координатами средств ПВО также рассматривалась как передача сведений, связанных с обеспечением безопасности российских объектов.

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