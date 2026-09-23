Набиуллина пообещала расширить функционал цифрового рубля
Набиуллина: ЦБ планирует протестировать офлайн-платежи с цифровым рублем
Банк России намерен наращивать технические возможности цифрового рубля, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. В ближайшее время планируется протестировать расчеты новым типом валюты без подключения к сети.
«Сейчас мы вместе с российскими разработчиками защищенных сим-карт готовим решение, которое позволит человеку платить цифровыми рублями даже там, где нет мобильного интернета»,— сказала госпожа Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с правительством. Регулятор не исключает, что в будущем через цифровой рубль можно будет проводить и трансграничные расчеты.
Клиенты 36 крупнейших российских банков могут открыть счет в цифровых рублях с 1 сентября. Их завели около 200 тыс. россиян. Банк России планирует к 2029 году протестировать оформление кредитов с использованием цифровой валюты.
Подробнее о внедрении цифрового рубля — в материале «Ъ» «Цифру гонят в банкоматы».
Офлайн-платеж не проходит через платформу Центрального банка в момент расчета: заранее выделенная сумма цифровых рублей резервируется в электронном кошельке, а устройство сохраняет проведенные операции. После восстановления связи приложение передает накопленные транзакции на сервер, и баланс обновляется; такая схема описывалась в апреле 2023 года.
Главное техническое ограничение — риск двойной траты: один и тот же цифровой токен можно предъявить в разных терминалах, пока платформа не получила сведения о первой операции. Регулятор изучает технологии, которые позволят проводить операции с цифровыми рублями в ситуации, когда одновременно офлайн находятся отправитель и получатель.
Практическое применение функции будет зависеть от того, как разработчики защищенных SIM-карт и регулятор исключат повторное использование токена до синхронизации с платформой. Без этого офлайн-режим остается операцией с отложенной проверкой, а не обычным платежом в реальном времени.