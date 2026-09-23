Набиуллина пообещала расширить функционал цифрового рубля

Банк России намерен наращивать технические возможности цифрового рубля, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. В ближайшее время планируется протестировать расчеты новым типом валюты без подключения к сети.

«Сейчас мы вместе с российскими разработчиками защищенных сим-карт готовим решение, которое позволит человеку платить цифровыми рублями даже там, где нет мобильного интернета»,— сказала госпожа Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с правительством. Регулятор не исключает, что в будущем через цифровой рубль можно будет проводить и трансграничные расчеты.

Клиенты 36 крупнейших российских банков могут открыть счет в цифровых рублях с 1 сентября. Их завели около 200 тыс. россиян. Банк России планирует к 2029 году протестировать оформление кредитов с использованием цифровой валюты.

Подробнее о внедрении цифрового рубля — в материале «Ъ» «Цифру гонят в банкоматы».