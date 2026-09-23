Набиуллина: россияне открыли 200 тыс. счетов в цифровых рублях

Россияне открыли почти 200 тыс. кошельков в цифровых рублях, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Результат, по ее словам, превысил ожидания ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Глава регулятора отметила, что такие цифры ЦБ фиксирует за первые три недели работы цифрового рубля. «Это совсем немало. Мы, кстати, ожидали, что к концу года будет всего 60 тысяч, то есть интерес есть»,— сказала она на совещании президента с правительством. За время трехлетнего тестирования цифрового рубля в пилотном режиме россияне завели всего 5 тыс. кошельков, напомнила госпожа Набиуллина.

Владимир Путин признал, что цифровой рубль уже стал полноценным платежным инструментом. Он призвал ЦБ активнее объяснять россиянам преимущества нового вида валюты. «Нужно людям поподробнее объяснять, в чем разница между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница? Потому что для рядового гражданина это не очень понятно»,— сказал он.

Банки начали массово внедрять третью форму российской валюты с 1 сентября. Один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному. Открыть счет в нем можно через приложение банка, который подключен к проекту. Он доступен клиентам 36 кредитных организаций. К 2029 году ЦБ намерен предоставить возможность в пилотном режиме оформлять кредиты и депозиты в цифровой валюте.