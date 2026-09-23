В Екатеринбурге продлили арест обвиняемым в избиении ученого РАН

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 27 ноября Александру Р. и Аркадию В., фигурантам дела о хулиганстве, возбужденного после избиения ученого РАН Никиты Зезина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно информации СКР, мужчины избили 67-летнего директора организации Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина. Конфликт произошел из-за детей, катавшихся на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали ученые. Спустя девять дней Никита Зезин умер от инфаркта. Александра Р. арестовали 30 июля, второго фигуранта — на следующий день. Оба обвиняемых не признали вину. На заседании Александр Р. заявил, что ученый умер по естественным причинам.

Подробности уголовного дела — в материале «Я к этому не причастен»

Полина Бабинцева