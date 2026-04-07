Азия клюнула на рыбку

К концу марта оптовые цены на минтай в основном регионе промысла на Дальнем Востоке составили 175 руб. за 1 кг, показав наиболее заметную динамику среди прочих видов рыб. Год к году рост цен составил 34,6%. Основным драйвером роста выступает экспортный спрос, прежде всего со стороны Китая.

Средняя оптовая стоимость минтая с 30 марта по 5 апреля в основном регионе промысла на Дальнем Востоке составила 175 руб. за 1 кг, следует за данных мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Значение выросло на 34,6% год к году и на 6,1% к предыдущей неделе. С начала года минтай в оптовой закупке подорожал на 22,4%, это самая выраженная динамика среди основных промысловых видов рыбы.

В Росрыболовстве заявили “Ъ”, что в последнее время действительно наблюдают волатильность оптовых цен на минтай. В ведомстве связывают это в первую очередь с высоким экспортным спросом на такую продукцию со стороны азиатских стран, а также с сезонным характером промысла. По данным Росрыболовства, основными покупателями российской рыбы остаются Китай, Южная Корея, Нидерланды, Белоруссия, Япония, Казахстан, Нигерия.

Согласно подсчетам аналитической компании NTech, минтай является одним из самых популярных видов рыб у российских потребителей.

Так, в 2025 году его доля в натуральном выражении составила 31%. Продажи рыбы в целом в 2025 году в натуральном выражении снизились на 8% год к году, в денежном, наоборот, наблюдается рост на 14% год к году.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов называет текущий рост цен на минтай аномальным. Он поясняет, что в марте—апреле высокий сезон лова: на рынок обычно выходит большой объем предложения, и цены снижаются. По его словам, в этом году после китайского Нового года продукция, напротив, начала дорожать, прибавив 15–20%. Господин Ефремов не исключает, что Китай увеличивает объем закупок минтая из-за событий на Ближнем Востоке, рассматривая дефицит продовольствия как один из возможных рисков.

Основным фактором роста цен аналитики ФГУП «Нацрыбресурса» называют экспортный спрос со стороны Китая. В аналитическом центре Рыбного союза также отмечают повышенный спрос на минтай потрошеный без головы (ПБГ) со стороны Китая, что связывают со сложившейся конъюнктурой мирового рынка. По подсчетам аналитиков, сделанных на основе данных Главного таможенного управления Китая, экспорт такой продукции вырос на 55% год к году в натуральном выражении и в 2,1 раза — в денежном, до 77 тыс. тонн на сумму $120 млн.

Поставки российского мороженого филе минтая в Китай выросли втрое в натуральном выражении и в четыре раза в денежном, до 1,7 тыс. тонн на сумму $4,7 млн. В январе—марте общий объем поставок российской продукции из минтая на экспорт увеличился на 10–15% год к году в натуральном выражении. По оценке Рыбного союза, сейчас такая продукция на экспорте достигла рекордных значений — минтай ПБГ торгуется по $2 за 1 кг.

В Рыбном союзе говорят, что высокий спрос на минтай в мире вызван комплексом причин: сокращением вылова, высокой долей мелкой рыбы (не подходит для производства филе) в уловах, ростом цен на треску из-за снижения квот на ее вылов.

Введение Евросоюзом санкций против ряда российских компаний также привело к дефициту такой продукции на европейском рынке, добавляют в отраслевой организации. Дополнительно сказалось снижение выпуска продукции в США: выпуск филе минтая снизился на 9%, до 61 тыс. тонн, минтая ПБГ — на 16%, до 18 тыс. тонн.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота говорят, что рост цен на минтай — общерыночная тенденция. Параллельно на цену рыбной продукции в целом давит увеличение себестоимости производства, в том числе топливо, обслуживание судов, оплата труда и логистика. В Рыбном союзе связывают рост стоимости минтая также с сокращением его вылова. По данным организации, с начала этого года и по 30 марта его вылов снизился на 7% год к году. Александр Ефремов прогнозирует, что промысел минтая по итогам текущего года сократится на 5–6% из-за климатических и биологических факторов. Но эта динамика, по его мнению, не может оказывать столь выраженного влияния на цены.

Господин Ефремов предполагает, что дальнейшее ценообразование зависит от политики Китая: если страна продолжит увеличивать закупки, рост цен продолжится. Эксперт не исключает, что при сохранении высоких цен на экспорт может идти практически весь российский минтай. Исходя из текущей рыночной конъюнктуры, в Росрыболовстве ожидают сохранения цен на минтай с тенденцией к дальнейшему умеренному росту.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова