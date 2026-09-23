Американцы стали чаще пользоваться ИИ при выборе закусок

Американцы все чаще пользуются искусственным интеллектом (ИИ) при выборе снеков, перекусов и закусок, пишет Reuters со ссылкой на доклад производителя упакованных продуктов питания Conagra Brands. При помощи ИИ потребители чаще выбирают снеки с высоким содержанием протеина и продукты, разработанные с учетом тех или иных особенностей здоровья или целей в этой сфере, отмечают авторы доклада. Использование ИИ также способствует тому, что американцы чаще выбирают снеки с необычными вкусами.

В Conagra Brands также отмечают общую тенденцию покупки более полезных снеков в условиях популярности здорового образа жизни. Этому способствует и то, что многие потребители применяют препараты для снижения веса. «Интерес к снекам, богатым различными питательными веществами, и снекам под конкретные цели начал реально расти и ускоряться»,— утверждает старший вице-президент компании по развитию бизнеса Боб Нолан. По его словам, потребители все чаще подробно изучают состав перекусов и используют ИИ, в том числе для того, чтобы найти снеки с более высоким содержанием протеина или клетчатки.

В последнее время продукты с повышенным содержанием протеина стали востребованными среди обычных потребителей. В 2025 году мировой рынок протеиновой продукции оценивался в $56 млрд. По прогнозам аналитиков, к 2034 году он вырастет вдвое.

Яна Рождественская