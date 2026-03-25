Потребители распробовали белок

На минувшей неделе французская компания Danone выделила €1 млрд на покупку британской компании Huel, занимающейся производством пищевых добавок и высокобелковых продуктов. В последнее время все больше компаний внедряют в свою продукцию линейки с повышенным содержанием протеина, который стал популярен не только среди спортсменов, но и среди обычных потребителей. Сейчас мировой рынок протеина оценивается в $56 млрд, а к 2034 году вырастет вдвое.

Объявленная 23 марта сделка Danone с британским производителем протеиновых добавок стала очередным проектом массовых потребительских компаний по внедрению в свой ассортимент высокобелковой продукции. В декабре американская сеть ресторанов мексиканской кухни Chipotle, насчитывающая более 4 тыс. заведений, объявила о запуске нового меню с повышенным содержанием белка. В меню будет сделан упор на блюда из курицы и бобовых.

Эксперты отмечают, что сеть решила воспользоваться модой на протеин, которая в последнее время охватила массового потребителя не только в США, но и во многих других странах, в том числе и в России. Если еще недавно продукты с повышенным содержанием белка и протеиновые добавки в основном потребляли спортсмены-профессионалы и любители, то в последнее время на них вырос спрос и среди обычных потребителей. Среди главных стимулов — мода на здоровое питание и желание похудеть, замещая в своем рационе часть высококалорийных жиров и сахаров белками, которые дают длительное чувство насыщения.

Многие специалисты, в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), давно говорят о том, что в мире наблюдается дефицит в потреблении белка, который нужен для поддержания мышечной массы, обмена веществ, здоровья кожи и т. д. Норма потребления белка для взрослого человека составляет 0,8–1 г в день на 1 кг веса. По оценкам ВОЗ, около 1 млрд человек во всем мире страдают от дефицита белка. Хуже всего обстоят дела в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки к югу от Сахары. Белково-энергетическая недостаточность преимущественно поражает детей в возрасте до пяти лет: 149 млн человек страдают от задержки роста и 45 млн — от истощения.

В странах с более высокими доходами, где недостатка в питании нет, наблюдается другая проблема — чрезмерное потребление фастфуда, ультрапереработанных продуктов, насыщенных жирами, сахарами и солью. Поэтому тренд на ЗОЖ в таких странах сопровождается в том числе увеличением спроса на высокобелковые продукты с пониженным содержанием сахара и жиров. По последним опросам в США, около 70% американцев намерены повышать потребление белка в своем рационе.

Растущий спрос стимулирует предложение. В 2025 году мировой рынок протеиновой продукции оценивался в $56 млрд. По прогнозам, ежегодный рост рынка в ближайшие десять лет будет составлять в среднем 7,6% и в 2034 году достигнет $108 млрд. Больше половины мирового рынка порошкового протеина (55,2%) сейчас составляет сывороточный протеин, который, как считается, усваивается быстрее и лучше других видов (казеинового, растительного, яичного и др.). Только в США в 2024 году на этот вид порошкового протеина потребители потратили $2,7 млрд. При этом еще в начале 2010-х годов высокой популярностью пользовались растительные виды протеина, однако в последние несколько лет спрос на него начал снижаться — продажи с 2022 года сократились на 3,7%.

Евгений Хвостик