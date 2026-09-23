Сингапурское начало

В своем стартовом матче на Singapore Tennis Open presented by BNP Paribas, турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1,2 млн, посеянная под первым номером россиянка Мирра Андреева в двух партиях переиграла белоруску Александру Соснович. Действующая чемпионка Roland Garros успешно начала азиатский осенний отрезок теннисного календаря, по итогам которого она может реально претендовать на место в первой тройке мирового рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Мирра Андреева

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Открытый чемпионат Сингапура начинает цикл осенних азиатских состязаний WTA, которые в той или иной степени могут влиять на распределение мест в первой пятерке мирового рейтинга по итогам года. В общей сложности таких состязаний шесть. В этот цикл также входят «тысячники» в Пекине (30 сентября — 11 октября) и Ухане (12–18 октября), а также «пятисотки» в Нинбо, Осаке (оба — 19–25 октября) и Токио (26 октября — 1 ноября). Затем сильнейшие теннисистки мира после недельной паузы выступят на WTA Finals (8–15 ноября), который впервые примет Индиан-Уэллс.

Для Мирры Андреевой данный отрезок календаря выглядит весьма перспективно.

В прошлом году после Открытого чемпионата США россиянка выступала неудачно и набрала всего 130 рейтинговых очков, начисленных ей за выход в третий круг пекинского China Open. Для сравнения, третья ракетка мира американка Джессика Пегула за тот же период с учетом WTA Finals набрала 1440 очков, а идущая следом за ней другая представительница США Коко Гауфф — 1590. Показатели лидера мировой классификации Елены Рыбакиной и ее ближайшей преследовательницы Арины Соболенко, соответственно, 2410 и 1390 очков. На данный момент отставание Андреевой от Рыбакиной составляет 4158 баллов, от Соболенко — 2132, от Пегулы — 1522 и от Гауфф — 1501. То есть теоретически российская чемпионка Roland Garros, уступившая на US Open Гауфф в принципиальном четвертьфинале, способна даже побороться за лидерство, хотя реально она претендует на место в тройке сильнейших, которое стало бы для нее достойным завершением нынешнего сезона.

В сингапурской сетке Андреева оказалась единственной представительницей топ-10, была посеяна под первым номером и вступила в борьбу со второго круга, где ее соперницей стала Александра Соснович. Пик в карьере 32-летней белоруски, которая ровно четыре года назад занимала в мировой классификации наивысшее для себя 29-е место, по всей видимости, миновал. Тем не менее на старте она очень уверенно, всухую взяв второй сет, разобралась с бывшей россиянкой, а ныне австралийкой Дарьей Касаткиной, переживающей глубокий спад и находящейся в девятом рейтинговом десятке. Ранее пути Андреевой и Соснович пересекались лишь однажды — два года назад на грунтовом турнире в румынских Яссах, где россиянка в двух партиях отдала всего четыре гейма. Точно так же получилось и сейчас.

По разу отдав свою подачу в каждой партии, Андреева в целом имела большое преимущество и победила за 1 час 12 минут — 6:2, 6:2.

Этот результат дает надежду на то, что россиянка полностью восстановилась после Открытого чемпионата США и находится сейчас в боевом состоянии. Выше нынешнего пятого места в рейтинге Андреева по итогам этой недели не поднимется. Но в случае победы 500 рейтинговых очков станут для нее хорошим подспорьем в соревновании за позицию в топ-3. К слову, 11-я ракетка мира американка Аманда Анисимова, которая первоначально была посеяна второй и должна была идти по сетке навстречу россиянке, снялась из-за травмы левой кисти.

Евгений Федяков