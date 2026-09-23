В кинотеатрах вышел боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым

В кинотеатрах начинают показывать фантастический боевик «Девятая планета» Николая Рыбникова с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм любопытен уже потому, что отечественные кинематографисты редко берутся за фантастику. Девятая планета из названия фильма — гипотетическая, пока не обнаруженная планета Солнечной системы из некоторых научных теорий. Согласно сценарию Игоря Ткаченко, который уже успел на его основе написать книгу, планету эту все-таки обнаружили.

Самым будничным образом — при строительстве новой ветки московского метро (под землей нашелся портал), причем, как выяснится на середине фильма, еще в советское время. А на планете нашли «панацею» — некую субстанцию, исцеляющую от всех болезней. Об этом зрителям рассказывает закадровый голос автомеханика Димы Хрустова по прозвищу Хруст (Юра Борисов), который служил на Девятой планете по контракту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Поэтический десант».