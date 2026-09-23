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Россиянка Голубева стала бронзовым призером чемпионата Европы по боксу

Надежда Голубева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 70 кг. В полуфинальном поединке россиянка уступила Бюсеназ Сюрменели из Турции.

Российская спортсменка Азалия Аминева вышла в финал турнира в весовой категории до 65 кг. В полуфинальном поединке она оказалась сильнее армянки Элиды Кочарян. За титул россиянка поспорит с венгеркой Луцей Хамори.

Чемпионат Европы проходит в Софии. Турнир завершится 25 сентября. Российские боксеры выступают на нем с флагом и гимном.

Арнольд Кабанов

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