Россиянка Голубева стала бронзовым призером чемпионата Европы по боксу

Надежда Голубева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 70 кг. В полуфинальном поединке россиянка уступила Бюсеназ Сюрменели из Турции.

Российская спортсменка Азалия Аминева вышла в финал турнира в весовой категории до 65 кг. В полуфинальном поединке она оказалась сильнее армянки Элиды Кочарян. За титул россиянка поспорит с венгеркой Луцей Хамори.

Чемпионат Европы проходит в Софии. Турнир завершится 25 сентября. Российские боксеры выступают на нем с флагом и гимном.

Арнольд Кабанов