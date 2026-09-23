Путин подвел итоги выборов в Госдуму обращением к бойцам СВО

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Госдуму, обратился к российским военным в зоне проведения СВО фразой «Это голосование за вас». По его словам, россияне верят «в нашу победу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам. Верят в нашу победу. Верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине»,— заявил президент на совещании с членами правительства. Россиян он поблагодарил за активное участие в выборах и напомнил о неудавшихся попытках сорвать процесс голосования.

С 18 по 20 сентября в России проходили выборы депутатов Госдумы. По данным ЦИК на утро 23 сентября, «Единая Россия» набирает 58,21% голосов, КПРФ — 13,47% , ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Кандидаты от «Единой России» лидируют в 208 одномандатных округах из 225, от КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы — в четырех округах, от ЛДПР — в двух округах, от «Родины» — в одном.