Путин подвел итоги выборов в Госдуму обращением к бойцам СВО
Президент России Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Госдуму, обратился к российским военным в зоне проведения СВО фразой «Это голосование за вас». По его словам, россияне верят «в нашу победу».
Фото: пресс-служба президента РФ
«Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам. Верят в нашу победу. Верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине»,— заявил президент на совещании с членами правительства. Россиян он поблагодарил за активное участие в выборах и напомнил о неудавшихся попытках сорвать процесс голосования.
С 18 по 20 сентября в России проходили выборы депутатов Госдумы. По данным ЦИК на утро 23 сентября, «Единая Россия» набирает 58,21% голосов, КПРФ — 13,47% , ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Кандидаты от «Единой России» лидируют в 208 одномандатных округах из 225, от КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы — в четырех округах, от ЛДПР — в двух округах, от «Родины» — в одном.
Обращение к военнослужащим прозвучало на фоне курса на расширение их политического представительства. В марте 2024 года сообщалось, что эту идею одобрила администрация президента, а в апреле 2024 года Владимир Путин призвал партии включать участников боевых действий в число кандидатов на муниципальных и региональных выборах.
В такой конструкции военнослужащие выступают не только адресатами благодарности за службу, но и группой, которой отводится роль в дальнейшей работе политических институтов. Владимир Путин тогда говорил, что проявившие себя в боевых действиях смогут занять ведущие позиции и в других сферах.