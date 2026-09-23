Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за активное участие в прошедшей избирательной кампании. По его словам, рекордная явка говорит о том, что россияне поддерживают усилия власти по укреплению страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки прорвать ПВО Москвы, других регионах»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства.

С 18 по 20 сентября в России проходили выборы депутатов Госдумы и составов законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц состоялись в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. По данным ЦИК, явка составила 59,68%. «Единая Россия» после подсчета 95,18% протоколов набрала 57,83% голосов.