В Екатеринбурге Росгвардию привлекут к поимке безбилетников
Мэрия Екатеринбурга планирует заключить контракт на охрану общественного транспорта от хулиганов с Росгвардией. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в городской администрации.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Сотрудники Росгвардии будут проводить рейды по безбилетникам и отлавливать хулиганов на маршрутах. Алгоритмы взаимодействия с ведомством уже отработаны в администрации. Контракт планируют заключить через Госзакупки до конца года.
Ранее в администрации сообщали, что в автобусах установят тревожные кнопки для водителей. Они позволят сотрудникам вызывать силовые службы.