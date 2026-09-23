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В Екатеринбурге Росгвардию привлекут к поимке безбилетников

Мэрия Екатеринбурга планирует заключить контракт на охрану общественного транспорта от хулиганов с Росгвардией. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в городской администрации.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники Росгвардии будут проводить рейды по безбилетникам и отлавливать хулиганов на маршрутах. Алгоритмы взаимодействия с ведомством уже отработаны в администрации. Контракт планируют заключить через Госзакупки до конца года.

Ранее в администрации сообщали, что в автобусах установят тревожные кнопки для водителей. Они позволят сотрудникам вызывать силовые службы.

Анна Капустина

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