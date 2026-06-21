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В екатеринбургском «Гортрансе» обсудят установку тревожных кнопок для водителей

В екатеринбургском «Гортрансе» рассмотрят возможность ввести тревожные кнопки для вызова силовых служб. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в городской администрации. Ранее произошел инцидент с конфликтом пассажиров с водителем.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное» инцидент произошел в автобусе №67. Вечером в салон зашла компания подростков, которые нарушали правила поведения, в том числе курили в автобусе.

Водитель, по данным канала, потребовал компанию покинуть салон, после чего началась драка. Сообщается, что подростки не только дрались, но и использовали электрошокер.

«Ъ-Урал» обратился за комментарием в екатеринбургскую полицию.

Анна Капустина

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