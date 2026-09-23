Захарова назвала законной целью ВС России грузы с военной продукцией для Украины
Любые грузы с военной продукцией для Украины становятся законной целью для вооруженных сил России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала декларацию о столетнем партнерстве между Канадой и Украиной. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
«Хотели бы дать подписантам напутствие: такие соглашения до добра не доводят. Накачка Украины оружием только отдаляет мир и напрямую вовлекает страны Запада в конфликт»,— отметила госпожа Захарова.
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о партнерстве 10 сентября. Одной из договоренностей стал пункт о поставке Украине ракет стоимостью 350 млн канадских долларов ($253,4 млн). Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов и локализацию производства оружия на территории стран. Оттава и Киев также намерены углублять сотрудничество в области разведки, киберзащиты, противодействия БПЛА и РЭБ, а также ИИ и космоса.
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В российской трактовке граница между политической поддержкой Украины и прямым участием проходит по военной инфраструктуре и производству вооружений. В январе 2026 года Мария Захарова заявляла, что размещение западных воинских подразделений и соответствующих объектов на Украине будет рассматриваться как прямая угроза безопасности и законная цель. В июне производство дронов для Украины на территории Канады она назвала новым уровнем вовлеченности, который Москва учтет в военно-политическом планировании.
Для маршрутов поставок это означает риск ударов не только по конечным военным объектам, но и по инфраструктуре, используемой для доставки грузов. Так, 13 сентября российские военные нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, задействованной для перевозки военных грузов из европейских стран.