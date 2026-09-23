Захарова назвала законной целью ВС России грузы с военной продукцией для Украины

Любые грузы с военной продукцией для Украины становятся законной целью для вооруженных сил России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала декларацию о столетнем партнерстве между Канадой и Украиной. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Хотели бы дать подписантам напутствие: такие соглашения до добра не доводят. Накачка Украины оружием только отдаляет мир и напрямую вовлекает страны Запада в конфликт»,— отметила госпожа Захарова.

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о партнерстве 10 сентября. Одной из договоренностей стал пункт о поставке Украине ракет стоимостью 350 млн канадских долларов ($253,4 млн). Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов и локализацию производства оружия на территории стран. Оттава и Киев также намерены углублять сотрудничество в области разведки, киберзащиты, противодействия БПЛА и РЭБ, а также ИИ и космоса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всё, как надо Украине».