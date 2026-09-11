Всё, как надо Украине

Канада заняла место главного лоббиста Украины на Западе, которому все труднее поддерживать былые объемы помощи Киеву. Как заявил канадский премьер Марк Карни, принимая посетившего страну Владимира Зеленского, Оттава продолжит помогать Украине путем углубления сотрудничества в оборонной, экономической и энергетической сферах. Действующие в Канаде организации украинских националистов активно включились в проводимую Киевом кампанию по героизации украинских нацистов. К еще большему сближению с Украиной канадские власти подталкивает их конфликт с президентом Трампом, ограничившим помощь Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / AP Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / AP

Декларация о столетнем партнерстве и сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между Канадой и Украиной была подписана по итогам первого визита Зеленского в «страну кленового листа» после прихода к власти нового премьер-министра Марка Карни в марте прошлого года.

Подробности договоренностей Оттавы и Киева, которые юридически оформили их стратегический альянс и сделали Канаду ключевым союзником Украины на Западе, сообщил на пресс-конференции в Калгари (провинция Альберта) премьер Карни.

По его словам, одной из договоренностей в новом соглашении стал пункт о поставке Киеву «критически важных ракет-перехватчиков для ПВО стоимостью 350 млн канадских долларов» ($253,4 млн).

Достигнутые договоренности предусматривают реализацию совместных проектов и локализацию производства оружия на территории Украины и Канады. Оттава и Киев намерены углублять сотрудничество в области разведки, киберзащиты, противодействия БПЛА и РЭБ, а также ИИ и космоса.

В ближайшие два года канадская военная промышленность должна в соответствии с соглашением выпустить «миллионы дронов», треть из которых будет отправлена Украине. Пакет договоренностей в области ВПК также предусматривает продление до 2029 года совместной канадско-украинской операции Unifier («Объединитель»), начатой в 2015 году по просьбе Украины и предусматривающей долгосрочное участие Оттавы в укреплении военного потенциала Киева.

Еще одним ключевым направлением двустороннего сотрудничества становится энергетика. Как отметил премьер Карни, Оттава внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины, в том числе в развитие энергетической инфраструктуры, включая строительство хранилищ газа.

«В рамках этой программы Канада предоставит Украине более 430 млн канадских долларов ($311 млн) в виде гарантий по кредитам на закупку газа, и мы будем более тесно сотрудничать в области энергетики и горнодобывающей промышленности, чтобы обеспечить надежность цепочек поставок»,— пообещал Марк Карни.

Канада предоставит Европейскому банку реконструкции и развития новые кредитные гарантии на сумму почти 435 млн канадских долларов ($314,4 млн) для поддержки энергетической безопасности Киева. В офисе Зеленского отметили, что соглашение по энергетическому сотрудничеству открывает путь для поставок сжиженного природного газа из Канады на Украину.

Еще 200 млн канадских долларов ($144,5 млн) выделят в виде льготных кредитов через Export Development Canada (государственное экспортно-кредитное агентство, которое помогает компаниям страны выходить на внешние рынки) на «поддержку восстановления Украины» с участием канадских компаний.

Углубление военно-технического и энергетического сотрудничества Оттавы и Киева происходит в условиях активной заокеанской поддержки новых усилий украинских властей по героизации украинских нацистских преступников, осуществляемой по линии влиятельной украинской диаспоры в Канаде (по данным 2022 года, 4% граждан страны имеют украинское происхождение — это вторая после России зарубежная украинская община в мире). Накануне визита Зеленского в Канаду российское посольство в Оттаве выступило с заявлением, осуждающим открытое участие нескольких канадских структур в содействии героизации Киевом нацистского преступника, главаря ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца. Как следует из комментария российского дипломатического ведомства, наиболее активную роль в этом играют Канадский украинский конгресс (объявлена в России нежелательной организацией), Ассоциация украинских ветеранов Канады и Украинское национальное объединение Канады.

К еще большему сближению с Украиной Оттаву подталкивает ее неутихающий конфликт с президентом Трампом, который ограничил военную помощь Киеву и называл своего североамериканского соседа «51-м штатом США».

Примечательное заявление до визита Зеленского в Оттаву сделала экс-глава МИД Канады, этническая украинка Христя Фриланд, которая после отставки получила должность советника украинского президента по экономическим вопросам. Комментируя конфликт вокруг Гренландии, Христя Фриланд встала на сторону Европы в ее противостоянии с Дональдом Трампом из-за Гренландии, назвав территориальные претензии Вашингтона ненормальными.

«То, что президент США повторяет свои претензии в отношении Дании, абсолютно неприемлемо... Я считаю, нам всем должно быть предельно ясно, что это ненормально — заявлять территориальные претензии, особенно в отношении своих союзников»,— отметила Фриланд в интервью телеканалу Sky News.

Сергей Строкань