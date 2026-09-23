США и Иран провели переговоры на 81-й сессии Генассамблеи ООН
Конфликт между США и Ираном может завершиться после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая вечером 22 сентября на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Вашингтон и Тегеран либо заключат сделку, либо конфликт будет разрешен силовым путем.
Президент США сказал, что пока не определился с тем, как быть с Ираном. «Мне предстоит принять важное решение,— заявил он.— Заключу ли я сделку с Ираном, которая позволит им (иранским властям.— “Ъ”) восстановить и создать гораздо более великую страну, чем она когда-либо была? Возможно, одну из величайших на Ближнем Востоке или даже в мире. Или я уничтожу Исламскую Республику, и сделаю это быстро, не дав им ни единого шанса снова убивать и уничтожать людей и государства?»
Подробнее — в материале «Ъ» «Сделке с Ираном дали новый срок»
Дипломатическое завершение конфликта между США и Ираном потребовало бы не только политической договоренности, но и последовательного выполнения условий. В феврале 2026 года США связывали следующий раунд переговоров с подробным предложением Ирана по ядерной сделке; параллельно обсуждалось промежуточное соглашение до заключения полноценного договора.
Финансовые уступки предполагалось сделать поэтапными: сначала могла быть разблокирована часть замороженных средств для гуманитарных целей, а дальнейшая передача денег — поставлена в зависимость от допуска инспекторов ООН на ядерные объекты Ирана. Поэтому ключевым препятствием для сделки остается согласование проверяемых ядерных обязательств Тегерана и условий снятия ограничений со стороны Вашингтона.