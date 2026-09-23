США и Иран провели переговоры на 81-й сессии Генассамблеи ООН

Конфликт между США и Ираном может завершиться после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая вечером 22 сентября на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Вашингтон и Тегеран либо заключат сделку, либо конфликт будет разрешен силовым путем.

Президент США сказал, что пока не определился с тем, как быть с Ираном. «Мне предстоит принять важное решение,— заявил он.— Заключу ли я сделку с Ираном, которая позволит им (иранским властям.— “Ъ”) восстановить и создать гораздо более великую страну, чем она когда-либо была? Возможно, одну из величайших на Ближнем Востоке или даже в мире. Или я уничтожу Исламскую Республику, и сделаю это быстро, не дав им ни единого шанса снова убивать и уничтожать людей и государства?»

Подробнее — в материале «Ъ» «Сделке с Ираном дали новый срок»