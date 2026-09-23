Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Самым дорогим футболистом стал полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Цена 21-летнего спортсмена составляет €25 млн. В предыдущей версии рейтинга, представленной в мае, первое место занимал полузащитник Алексей Батраков — €28 млн. Летом он перешел из столичного «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай».

В топ-10 самых дорогих игроков РПЛ также вошли:

Луис Энрике (петербургский «Зенит») — €24 млн;

Педро («Зенит») — €20 млн;

Жедсон (московский «Спартак») — €18 млн;

Константин Тюкавин (московское «Динамо») — €17 млн;

Эсекьель Барко («Спартак») — €16 млн;

Фелипе Аугусто («Зенит») — €15 млн;

Джон Джон («Зенит») — €15 млн;

Бителло («Динамо») — €15 млн;

Максим Глушенков («Зенит») — €15 млн.

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов возглавил перечень наиболее подорожавших футболистов РПЛ. Его стоимость возросла с €4,5 до €7 млн. Самыми подешевевшими игроками стали Джон Кордоба («Краснодар»), Нино и Вильмар Барриос (оба — «Зенит»), а также Николас Маричаль («Динамо»). Их цена упала на €1 млн.

После девяти туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Следом идут «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

Арнольд Кабанов