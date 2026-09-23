Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Самым дорогим футболистом стал полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Цена 21-летнего спортсмена составляет €25 млн. В предыдущей версии рейтинга, представленной в мае, первое место занимал полузащитник Алексей Батраков — €28 млн. Летом он перешел из столичного «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай».
В топ-10 самых дорогих игроков РПЛ также вошли:
- Луис Энрике (петербургский «Зенит») — €24 млн;
- Педро («Зенит») — €20 млн;
- Жедсон (московский «Спартак») — €18 млн;
- Константин Тюкавин (московское «Динамо») — €17 млн;
- Эсекьель Барко («Спартак») — €16 млн;
- Фелипе Аугусто («Зенит») — €15 млн;
- Джон Джон («Зенит») — €15 млн;
- Бителло («Динамо») — €15 млн;
- Максим Глушенков («Зенит») — €15 млн.
Защитник ЦСКА Кирилл Данилов возглавил перечень наиболее подорожавших футболистов РПЛ. Его стоимость возросла с €4,5 до €7 млн. Самыми подешевевшими игроками стали Джон Кордоба («Краснодар»), Нино и Вильмар Барриос (оба — «Зенит»), а также Николас Маричаль («Динамо»). Их цена упала на €1 млн.
После девяти туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Следом идут «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.
В августе 2025 года портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость полузащитника Матвея Кисляка в €8 млн.
Текущая оценка портала, составляющая €25 млн, существенно превышает этот уровень. Это означает заметный пересмотр рыночного ориентира для игрока по сравнению с предыдущим периодом.