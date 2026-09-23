Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Самым дорогим футболистом стал полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Цена 21-летнего спортсмена составляет €25 млн. В предыдущей версии рейтинга, представленной в мае, первое место занимал полузащитник Алексей Батраков — €28 млн. Летом он перешел из столичного «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай».

В топ-10 самых дорогих игроков РПЛ также вошли:

  • Луис Энрике (петербургский «Зенит») — €24 млн;
  • Педро («Зенит») — €20 млн;
  • Жедсон (московский «Спартак») — €18 млн;
  • Константин Тюкавин (московское «Динамо») — €17 млн;
  • Эсекьель Барко («Спартак») — €16 млн;
  • Фелипе Аугусто («Зенит») — €15 млн;
  • Джон Джон («Зенит») — €15 млн;
  • Бителло («Динамо») — €15 млн;
  • Максим Глушенков («Зенит») — €15 млн.

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов возглавил перечень наиболее подорожавших футболистов РПЛ. Его стоимость возросла с €4,5 до €7 млн. Самыми подешевевшими игроками стали Джон Кордоба («Краснодар»), Нино и Вильмар Барриос (оба — «Зенит»), а также Николас Маричаль («Динамо»). Их цена упала на €1 млн.

После девяти туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Следом идут «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

В августе 2025 года портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость полузащитника Матвея Кисляка в €8 млн.

Текущая оценка портала, составляющая €25 млн, существенно превышает этот уровень. Это означает заметный пересмотр рыночного ориентира для игрока по сравнению с предыдущим периодом.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд