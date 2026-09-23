Всемирный банк направил $170 млн Непалу на ликвидацию последствий наводнения

Всемирный банк предоставил $170 млн Непалу в рамках экстренной помощи для ликвидации последствий наводнения, в результате которого погибло больше 1 тыс. человек. Организация готова выделить дополнительные средства при необходимости, сообщила пресс-служба банка.

«Помимо оказания экстренной помощи, мы намерены сотрудничать с правительством в вопросах восстановления торговли, поддержки реконструкции и разработки инвестиционных программ для повышения устойчивости инфраструктуры. Мы также изучаем возможности повышения готовности к чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.

При наводнении была разрушена гидроэлектростанция «Верхний Тришули-1», а ее сотрудники оказались заблокированы в затопленном тоннеле ГЭС. Всемирный банк сообщил, что сотрудничает с проектной компанией и подрядчиками объекта, чтобы помочь пострадавшим работникам и их семьям.

Наводнение в Непале произошло утром 26 августа. Его спровоцировал обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг — его часть рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола и перекрыла русло. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. По последним данным, число погибших в результате катаклизма составило 1396 человек, еще 5130 числятся пропавшими.