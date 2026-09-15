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Число погибших при наводнении в Непале достигло почти 1,4 тысяч

Число погибших в результате селей и последовавшего за ними наводнения на севере Непала составило 1396 человек, сообщает китайское агентство SOHA. Пропавшими числятся 5130 человек, среди них — 11 россиян.

Работы по их поиску продолжаются. Согласно отчету национального управления по снижению рисков и устранению последствий ЧС, за все время поисков экстренные службы спасли более 13 тыс. человек, в том числе 274 иностранных гражданина.

25 августа на горе Лангтанг-Лирунг произошел обвал ледника. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.

Фотогалерея

Разрушения после масштабного наводнения в Непале

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обвал ледника превратился в каскадное наводнение не в результате одного оползня. Ледяные обломки упали на дно горной долины, раздробились и сползли в Лхенде-Кхолу, перекрыв русло и образовав запруду; затем из-за каскадного эффекта из берегов вышли еще три соседние реки, что усилило распространение селей и паводковых потоков.

Горный рельеф связал место обвала с территориями далеко вниз по течению: паводковые воды, грязь и обломки породы распространились примерно на 100 км по руслам Тришули и Бхоте-Коши. Поэтому последствия затронули не только долину у Лангтанг-Лирунга, но и удаленные населенные пункты вдоль речной системы.

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