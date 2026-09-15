Число погибших при наводнении в Непале достигло почти 1,4 тысяч

Число погибших в результате селей и последовавшего за ними наводнения на севере Непала составило 1396 человек, сообщает китайское агентство SOHA. Пропавшими числятся 5130 человек, среди них — 11 россиян.

Работы по их поиску продолжаются. Согласно отчету национального управления по снижению рисков и устранению последствий ЧС, за все время поисков экстренные службы спасли более 13 тыс. человек, в том числе 274 иностранных гражданина.

25 августа на горе Лангтанг-Лирунг произошел обвал ледника. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.