Число погибших при наводнении в Непале достигло почти 1,4 тысяч
Число погибших в результате селей и последовавшего за ними наводнения на севере Непала составило 1396 человек, сообщает китайское агентство SOHA. Пропавшими числятся 5130 человек, среди них — 11 россиян.
Работы по их поиску продолжаются. Согласно отчету национального управления по снижению рисков и устранению последствий ЧС, за все время поисков экстренные службы спасли более 13 тыс. человек, в том числе 274 иностранных гражданина.
25 августа на горе Лангтанг-Лирунг произошел обвал ледника. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.
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Разрушения после масштабного наводнения в Непале
Обвал ледника превратился в каскадное наводнение не в результате одного оползня. Ледяные обломки упали на дно горной долины, раздробились и сползли в Лхенде-Кхолу, перекрыв русло и образовав запруду; затем из-за каскадного эффекта из берегов вышли еще три соседние реки, что усилило распространение селей и паводковых потоков.
Горный рельеф связал место обвала с территориями далеко вниз по течению: паводковые воды, грязь и обломки породы распространились примерно на 100 км по руслам Тришули и Бхоте-Коши. Поэтому последствия затронули не только долину у Лангтанг-Лирунга, но и удаленные населенные пункты вдоль речной системы.