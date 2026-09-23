Производитель «Лонгидазы» исследует ее ингаляционную форму
«Петровакс Фарм» разрабатывает ингаляционную форму своего оригинального препарата «Лонгидаза». Об этом в интервью “Ъ” рассказал президент компании Михаил Цыферов.
Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По его словам, новая форма лекарства уже прошла первую фазу клинических исследований. Производитель рассчитывает, что ингаляционная «Лонгидаза» будет эффективна в терапии интерстициальных заболеваний легких, вызывающих поражение соединительной ткани.
«Лонгидаза» — ферментный препарат с противовоспалительным и противофиброзным действием, разработанный «Петроваксом» и выведенный на рынок в 2005 году. Лекарство используется для лечения и профилактики образования рубцов и разрастания соединительной ткани, широко применяется в гинекологии и урологии.
Михаил Цыферов также рассказал о планах компании начать два крупных исследования в области вакцин в 2027 году.
Подробнее о том, как разрабатываются и сколько стоят инновации в фарме,— в интервью Михаила Цыферова “Ъ”.
Для ингаляционной «Лонгидазы» проверяется не только действие самого препарата, но и работа системы доставки: от ее характеристик зависят клиническая эффективность и безопасность. Поэтому при переходе к следующим этапам разработки важны предсказуемость дозирования и надежность подачи препарата в дыхательные пути; неподходящая распылительная система или дозирующий клапан могут снизить эффективность лекарства.
«Лонгидаза» уже применяется для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся избыточным ростом соединительной ткани, в том числе на фоне воспаления. Это объясняет выбор препарата для исследования при заболеваниях легких, где поражается соединительная ткань, но ингаляционная форма добавляет отдельную задачу — подтвердить, что способ доставки обеспечивает нужную дозу и воспроизводимый результат.