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Производитель «Лонгидазы» исследует ее ингаляционную форму

«Петровакс Фарм» разрабатывает ингаляционную форму своего оригинального препарата «Лонгидаза». Об этом в интервью “Ъ” рассказал президент компании Михаил Цыферов.

Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов

Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По его словам, новая форма лекарства уже прошла первую фазу клинических исследований. Производитель рассчитывает, что ингаляционная «Лонгидаза» будет эффективна в терапии интерстициальных заболеваний легких, вызывающих поражение соединительной ткани.

«Лонгидаза» — ферментный препарат с противовоспалительным и противофиброзным действием, разработанный «Петроваксом» и выведенный на рынок в 2005 году. Лекарство используется для лечения и профилактики образования рубцов и разрастания соединительной ткани, широко применяется в гинекологии и урологии.

Михаил Цыферов также рассказал о планах компании начать два крупных исследования в области вакцин в 2027 году.

Подробнее о том, как разрабатываются и сколько стоят инновации в фарме,— в интервью Михаила Цыферова “Ъ”.

Виктория Колганова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для ингаляционной «Лонгидазы» проверяется не только действие самого препарата, но и работа системы доставки: от ее характеристик зависят клиническая эффективность и безопасность. Поэтому при переходе к следующим этапам разработки важны предсказуемость дозирования и надежность подачи препарата в дыхательные пути; неподходящая распылительная система или дозирующий клапан могут снизить эффективность лекарства.

«Лонгидаза» уже применяется для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся избыточным ростом соединительной ткани, в том числе на фоне воспаления. Это объясняет выбор препарата для исследования при заболеваниях легких, где поражается соединительная ткань, но ингаляционная форма добавляет отдельную задачу — подтвердить, что способ доставки обеспечивает нужную дозу и воспроизводимый результат.

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