Производитель «Лонгидазы» исследует ее ингаляционную форму

«Петровакс Фарм» разрабатывает ингаляционную форму своего оригинального препарата «Лонгидаза». Об этом в интервью “Ъ” рассказал президент компании Михаил Цыферов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По его словам, новая форма лекарства уже прошла первую фазу клинических исследований. Производитель рассчитывает, что ингаляционная «Лонгидаза» будет эффективна в терапии интерстициальных заболеваний легких, вызывающих поражение соединительной ткани.

«Лонгидаза» — ферментный препарат с противовоспалительным и противофиброзным действием, разработанный «Петроваксом» и выведенный на рынок в 2005 году. Лекарство используется для лечения и профилактики образования рубцов и разрастания соединительной ткани, широко применяется в гинекологии и урологии.

Михаил Цыферов также рассказал о планах компании начать два крупных исследования в области вакцин в 2027 году.

Подробнее о том, как разрабатываются и сколько стоят инновации в фарме,— в интервью Михаила Цыферова “Ъ”.

Виктория Колганова