Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Сингапуре

Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Сингапуре. В матче второго круга россиянка, занимающая пятое место в мировом рейтинге, победила 132-ю ракетку мира белоруску Александру Соснович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Mike Segar / Reuters Мирра Андреева

Фото: Mike Segar / Reuters

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2. Следующая соперница Мирры Андреевой определится в матче между американкой Алисией Паркс и канадкой Лейлой Фернандес.

Турнир в Сингапуре завершится 27 сентября. Общий призовой фонд состязания составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей стала бельгийка Элизе Мертенс.

Арнольд Кабанов