Рэпер Navai возместил ущерб за разбитый светофор в Москве

Рэпер Navai (Наваи Бакиров) выплатил 91 тыс. руб. Центру организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы за поврежденный в ДТП светофор. В мае спорткар исполнителя вылетел с дороги на Зубовском бульваре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Иск отозван в связи с полным добровольным погашением ущерба ответчиком. Претензий к ответчику у ведомства нет», — сообщили ТАСС в ведомстве. Ранее Кунцевский райсуд Москвы прекратил производство по иску ЦОДД к рэперу из-за отказо истца от заявления.

Вечером 5 мая Наваи Бакиров попал в аварию на арендованном Ferrari без номеров. В ДТП никто не пострадал. Артист утверждал, что ехал на невысокой скорости, и машину развернуло из-за «гоночных колес».