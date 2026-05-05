Рэпер Navai на Ferrari без номеров попал в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы в аварию попал рэпер Наваи Бакиров. Исполнитель ехал на черном Ferrari без номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, около 19:25 автомобиль исполнителя вылетел с дороги и врезался в светофор на Зубовском бульваре. Пострадавших в результате инцидента нет. Машина получила значительные повреждения, однако в ней сработали подушки безопасности.

Господин Бакиров сообщил корреспонденту Life.ru, что Ferrari развернуло из-за «гоночных колес». По словам исполнителя, он ехал с невысокой скоростью — примерно 60–65 км/ч. Как сообщает интернет-издание, после происшествия из машины вытекал бензин. В интервью «РИА Новости» исполнитель сообщил, что взял автомобиль в аренду. По данным агентства, ее стоимость может достигать 66 млн руб.

Как рассказали в столичном дептрансе, по факту «грубого нарушения ПДД и повреждения городской инфраструктуры» будет составлен судебный иск с требованием возместить ущерб и лишить нарушителя водительских прав. Движение на Зубовском бульваре восстановлено, добавили в ведомстве.