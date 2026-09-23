Как ЕС снимал санкции с российских бизнесменов

14 сентября 2023 года Евросоюз не продлил санкции в отношении бывшего совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова. Издание OilPrice сообщало, что ограничения в 2022-м были введены «на основании устаревшей информации»: бизнесмен продал долю в «Нортгазе» в 2012-м. Тогда же ЕС не стал продлять ограничения в отношении главы группы ЕСН Григория Березкина и экс-главы Ozon Александра Шульгина. Случай с господином Шульгиным стал первым, когда санкции ЕС были сняты по решению суда — он успешно оспорил пункт, в котором был указан как «ведущий бизнесмен».

13 марта 2024 года ЕС исключил из санкционных списков экс-главу «Яндекса» Аркадия Воложа и вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца. Санкции признали «неоправданными с юридической точки зрения». Источники Reuters связывали решение по господину Воложу с его высказыванием против военных действий на Украине.

14 марта 2025 года ЕС снял санкции с основателя группы «Акрон» Вячеслава Кантора (на этом, по данным Reuters, настаивала Венгрия) и бывшего главного исполнительного директора «Еврохима» Владимира Рашевского (из-за «недостаточного юридического обоснования»).

10 сентября 2025 года суд ЕС в Люксембурге постановил снять санкции с экс-главы совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского. Совет Евросоюза обязали оплатить судебные издержки и возместить расходы, которые понес бизнесмен за весь период санкций (с марта 2022 года).

13 мая 2026 года суд ЕС удовлетворил иск основателя «Сафмара» Михаила Гуцериева об отмене санкций, наложенных за «поддержку режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Совет ЕС не смог доказать, что на момент продления санкций бизнесмен продолжал «получать выгоду от режима Лукашенко или поддерживал его».