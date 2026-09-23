Суд отклонил иск британской теннисистки Тары Мур к WTA на $20 млн

Окружной суд Нью-Йорка вынес решение по громкому делу, в рамках которого британская теннисистка Тара Мур пыталась отсудить у WTA «не менее $20 млн». Заседание суда прошло еще в конце прошлой недели, однако сообщили о нем участники процесса только 22 сентября. Судья Эндрю Картер указал в вердикте, что иск спортсменки «не имеет под собой законных оснований», и предписал «окончательно закрыть это дело».

История началась еще весной 2022 года на турнире в Боготе. Тогда проба, взятая у Мур, показала наличие следов стероидов — болденона и нандролона. На том же турнире и на тех же препаратах попалась еще одна теннисистка — чилийка Барбара Гатика. Спортсменок отстранили от соревнований.

Однако спустя 19 месяцев независимый трибунал (тестирование проводило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе, ITIA, в соответствии с его же регламентом теннисистка воспользовалась правом вынести свое дело на рассмотрение независимых арбитров) оправдал Мур. Защита теннисистки строилась на том, что стероиды попали в ее организм с «загрязненным» мясом: в Колумбии при выращивании скота действительно используются корма с добавками, содержащими стероиды.

Подробнее — в материале «Женский теннис сохранил счет».