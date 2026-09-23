Женский теннис сохранил счет

В Нью-Йорке завершилось рассмотрение иска, поданного британской теннисисткой Тарой Мур к Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка, получившая четыре года дисквалификации за употребление допинга, требовала с WTA $20 млн за разрушенную карьеру, указывая, что более известные игроки в похожих ситуациях получали куда менее суровое наказание. Суд, однако, посчитал, что у иска нет законных оснований, отклонил его и предписал закрыть дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тара Мур сможет вернуться на корт после дисквалификации только в начале 2028 года, когда ей исполнится 35 лет

Фото: Jason Cairnduff / Reuters Тара Мур сможет вернуться на корт после дисквалификации только в начале 2028 года, когда ей исполнится 35 лет

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Окружной суд Нью-Йорка вынес решение по делу, в рамках которого британская теннисистка Тара Мур пыталась отсудить у WTA «не менее $20 млн». Заседание прошло в конце прошлой недели, однако сообщили о нем участники процесса только 22 сентября. Судья Эндрю Картер указал в вердикте, что иск спортсменки «не имеет под собой законных оснований», и предписал «окончательно закрыть это дело».

История началась еще весной 2022 года на турнире в Боготе. Тогда проба, взятая у Мур, показала наличие следов стероидов — болденона и нандролона. На том же турнире и на тех же препаратах попалась еще одна теннисистка — чилийка Барбара Гатика. Спортсменок отстранили от соревнований. Однако спустя 19 месяцев независимый трибунал (тестирование проводило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе, ITIA, в соответствии с его же регламентом теннисистка воспользовалась правом вынести свое дело на рассмотрение независимых арбитров) оправдал Мур.

Защита теннисистки строилась на том, что стероиды попали в ее организм с «загрязненным» мясом: в Колумбии при выращивании скота действительно используются корма с добавками, содержащими стероиды.

Эту версию трибунал принял. Однако ITIA опротестовало вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS), который постановил, что Мур несет полную ответственность за случившееся, и назначил ей четырехлетнюю дисквалификацию. С учетом уже отбытого срока на корт теннисистка могла бы вернуться только в начале 2028 года, когда ей исполнится 35 лет. Иными словами, CAS поставил крест на карьере теннисистки.

В иске, поданном в начале этого года, после того как Мур не смогла добиться пересмотра своего дела в Американской арбитражной ассоциации (AAA), которая поддержала вердикт CAS, указывалось, что WTA была в курсе, что колумбийское мясо может быть «загрязненным», однако никакого предупреждения участницы турнира не получили. Тем самым структура несет ответственность за случившееся и должна компенсировать материальный и моральный ущерб.

Также теннисистка отмечала, что в WTA и мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) царит фаворитизм. Топовые игроки, нарушающие антидопинговый регламент, получают очень мягкие наказания.

Например, Янник Синнер, первый номер рейтинга и пятикратный победитель турниров Большого шлема, в 2025 году попался на использовании клостебола, но все было списано на халатность врача, давшего спортсмену не ту мазь, а теннисист получил всего три месяца дисквалификации.

первый номер рейтинга и пятикратный победитель турниров Большого шлема, в 2025 году попался на использовании клостебола, но все было списано на халатность врача, давшего спортсмену не ту мазь, а теннисист получил всего три месяца дисквалификации. В 2024 году Ига Швёнтек (в активе польской спортсменки шесть выигранных мейджоров) попалась на триметазидине. Ее версия о том, что препарат попал в организм из-за приема безобидного безрецептурного препарата, контрольные органы удовлетворила, и она отделалась отстранением всего на один месяц.

Тара Мур указывала, что сама процедура рассмотрения допинговых дел в CAS построена на презумпции виновности. Это, отмечала она, «возлагает на обвиняемого практически непосильное бремя доказывания своей невиновности, что фактически аннулирует принципы нейтрального анализа фактов и распределения бремени доказывания, являющиеся краеугольными для гражданского права США».

WTA и представители Тары Мур вердикт суда пока не комментировали.

Александр Петров